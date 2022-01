Le Dow Jones perdait 0,36 % et le NASDAQ chutait de 1,39 %.

(New York) La Bourse de New York ouvrait en baisse lundi, après déjà une semaine de pertes, la technologie étant de nouveau sous pression avant les chiffres de l’inflation américaine mercredi : le Dow Jones perdait 0,36 % et le NASDAQ chutait de 1,39 %.

À la dernière clôture vendredi, le NASDAQ avait abandonné 0,96 % à 14 935,90 points et lâché 4,5 % sur la semaine, sa plus forte chute hebdomadaire en près d’un an.

Le S&P 500 avait cédé 0,41 % à 4677,03 points et l’indice Dow Jones était resté proche de l’équilibre à 36 231,66 points (-0,01 %).