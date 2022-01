(Toronto) Des gains dans les secteurs de l’énergie, de la finance et des métaux de base permettaient à l’indice phare de la Bourse de Toronto d’avancer mardi, en fin de matinée, pendant que les grands indices américains se négociaient en ordre dispersé.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 24,92 points à 21 247,76 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles grimpait de 236,52 points à 36 821,58 points. L’indice élargi S&P 500 cédait pour sa part 10,58 points à 4785,98 points et l’indice composé du NASDAQ retraitait de 265,75 points à 15 567,05 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 78,75 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 78,88 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut grimpait de 93 cents US à 77,01 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel reculait de 6 cents US à 3,62 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or avançait de 13,90 $ US à 1814,00 $ US l’once et celui du cuivre progressait de 2 cents US à 4,44 $ US la livre.