(Paris) Les marchés boursiers progressaient nettement pour la première séance de l’année, dans la droite ligne de 2021, l’appétit pour le risque se voyant aussi dans la hausse du pétrole.

Agence France-Presse

Wall Street s’apprêtait à ouvrir en hausse, les contrats à terme montant de 0,52 % à 0,74 % pour les trois principaux indices vers 7 h 30.

En Europe, dans le même temps, Paris, qui s’est offert un nouveau record en séance, progressait de 1,15 %. Francfort montait de 0,94 %, Milan de 1,07 %.

Le marché londonien était fermé et les volumes d’échanges sur les marchés restaient peu fournis, ce qui peut avoir tendance à amplifier les mouvements.

En Asie, les principales Bourses ne commenceront vraiment l’année que mardi, au Japon comme en Chine continentale. Hong Kong, plombé par Evergrande, a reculé de 0,53 %.

« Après la bonne année sur les marchés, c’est le moins que l’on puisse dire, les attentes pour 2022 sont un peu ternes. Mais il y a déjà eu beaucoup d’alertes au début de 2021, et, au final, tant pis pour ceux qui n’ont pas été assez courageux pour prendre part à la hausse » des indices, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Les conditions pour les marchés n’ont pas changé depuis la fin 2021. « L’épidémie de COVID-19 reste la variable d’entrée de toute réflexion sur le profil de l’activité économique », résume dans une note Hervé Goulletquer, de la Banque Postale AM.

Les investisseurs restent confiants et misent sur des perturbations limitées et temporaires.

« Les pouvoirs publics s’emploient à préserver du mieux possible la marche des affaires. Ensuite, le secteur privé et les gens, en général, ont appris à vivre avec le virus », poursuit M. Goulletquer, évoquant également l’espoir que cette vague plus contagieuse, mais, semble-t-il, moins mortelle puisse être la dernière de cette ampleur.

Evergrande suspend encore son cours

Le géant chinois de l’immobilier Evergrande a annoncé lundi une nouvelle suspension de sa cotation à la Bourse de Hong Kong, sans en expliquer les raisons.

Étranglé par une dette d’environ 260 milliards d’euros, Evergrande a été classé en défaut de paiement par les agences de notation internationales depuis novembre.

Tesla vrombit, Iveco dérape

À Wall Street, le constructeur automobile Tesla s’apprêtait à un démarrage pied au plancher, avec un bond de plus de 7 % dans les échanges électroniques d’avant-séance. Il a annoncé dimanche avoir livré près d’un million de véhicules au cours de l’année 2021, quasiment deux fois plus qu’en 2020, faisant mieux que prévu malgré les difficultés mondiales d’approvisionnement. Tesla avait cependant reculé de 7,7 % au cours du mois de décembre.

En Europe aussi, l’automobile suivait cette aspiration : BMW gagnait 2,95 % à 91,10 euros, Renault 2,32 % à 31,26 euros. Les équipementiers aussi en profitaient, comme Michelin (+2,71 % à 148,05 euros, un plus haut), ou Faurecia (+2,68 % à 43,95 euros).

À l’inverse, le constructeur de camions et de bus Iveco Group faisait des débuts hésitants à la Bourse de Milan (à 10,17 euros contre 11,26 euros avant l’ouverture), après sa scission du groupe italo-américain CNH Industrial, contrôlé par la famille Agnelli.

Le pétrole monte

Les cours du pétrole grimpaient avant une semaine chargée : celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars prenait 0,90 % à 78,49 dollars, après avoir dépassé les 79 dollars, tandis que le WTI, pour livraison en février, gagnait 0,73 % à 75,76 dollars vers 7 h 20.

Mardi commence la réunion mensuelle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (OPEP +) qui doit décider de maintenir ou non son programme d’assouplissement progressif de ses limites de production.

L’euro reculait de 0,15 % face au dollar, à 11 353 dollar.

Le bitcoin avançait de 0,83 % à 47 415 dollars.