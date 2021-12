(New York) La Bourse de New York a conclu 2021, vendredi, en retrait sur une note calme, une autre excellente année pour Wall Street, malgré la poursuite de la pandémie de COVID-19, avec les variants Delta et Omicron.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture dans un marché très limité, l’indice Dow Jones a cédé 0,16 % à 36 338,23 points. Le NASDAQ, à coloration technologique, a lâché 0,61 % à 15 644,97 points et le S&P 500 0,26 % à 4766,20 points.