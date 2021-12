La reprise a été au rendez-vous en 2021, en témoignent les résultats d’entreprises meilleurs qu’attendu, et l’économie et les marchés ont bénéficié d’un soutien conséquent de la part des banques centrales et des gouvernements.

(Paris) Tandis qu’une partie des marchés boursiers ont déjà clôturé leur dernière séance de l’année 2021, Londres et Paris ont ouvert en repli vendredi.

Agence France-Presse

En Europe, les places londonienne (-0,34 % vers 9 h 10 GMT) et parisienne (-0,28 %) évoluent en l’absence de leurs voisines italienne, allemande, espagnole ou encore suisse, déjà fermées pour la Saint-Sylvestre.

Les Bourses européennes emboitaient le pas de Wall Street, qui a terminé en retrait jeudi, au lendemain de records pour deux de ses principaux indices.

En Asie, Hong Kong a clôturé en nette hausse de 1,24 % sa dernière séance de l’année et Shanghai a progressé de 0,57 %. Depuis le 1er janvier, la première a perdu 14,08 % et la seconde a grappillé 4,80 %. Des performances moroses comparées à celles des marchés boursiers européens et américains qui ont enregistré des gains de 10 % à 30 %.

L’année a été difficile pour de nombreux géants chinois de la technologie, cotés pour la plupart à Hong Kong et malmenés par la volonté de Pékin de limiter leur influence considérable sur la deuxième plus grande économie du monde.

La place chinoise a également été agitée par les craintes d’un défaut de paiement du géant surendetté de l’immobilier Evergrande. Ce dernier a chuté de près de 90 % depuis le 1er janvier.

Ailleurs le bilan de l’année reste plus que positif, en dépit des rechutes sanitaires et de l’inflation, de nombreux indices boursiers ont battu leurs records historiques, dont le CAC 40 de Paris, le Dax de Francfort et les trois indices de New York.

« Nous avons eu raison de garder une forme d’optimisme cette année sur les marchés », estime Nicolas Budin, responsable de la gestion actions chez Myria AM.

La reprise a été au rendez-vous en 2021, en témoignent les résultats d’entreprises meilleurs qu’attendu, et l’économie et les marchés ont bénéficié d’un soutien conséquent de la part des banques centrales et des gouvernements.

Les investisseurs continuent de surveiller l’évolution de la pandémie même s’ils n’anticipent pas de nouveaux blocages de l’économie.

Le nombre de cas quotidiens détectés dans le monde a dépassé cette semaine le million, sous l’effet du variant Omicron.

Il ne s’accompagne pas cependant d’une hausse comparable des hospitalisations et l’Afrique du Sud, où le variant Omicron a été détecté le mois dernier, a annoncé jeudi avoir passé le pic de la vague sans hausse importante du nombre des décès.

L’agenda économique de ce 31 décembre est vide en Europe et aux États-Unis.

En Chine, l’activité manufacturière a confirmé sa progression en décembre après plusieurs mois de contraction.

La tech chinoise a souffert en 2021

Les géants du numérique tels que Alibaba (-49 % sur l’année), Tencent (-19 %), JD.com (-20 %), ou encore le fabricant d’appareils électroniques Xiaomi (-43 %) ont nettement reculé en 2021 à Hong Kong.

Au cours de la dernière séance de l’année, ce sont toutefois ces valeurs technologiques qui ont tiré l’indice de la Bourse de Hong Kong : Alibaba a pris plus de 8 % et la plateforme de livraison de nourriture Meituan plus de 3 %.

Le voyage plombe Londres

Le secteur du voyage poussait la place londonienne dans le rouge. Carnival reculait de 2,30 % à 1399 pence, TUI de 0,78 % à 228,10 pence et IAG, maison mère de British Airways et Iberia, perdait 1,16 % à 141,82 pence.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Vers 9 h GMT le prix du baril de brut américain WTI pour livraison février perdait 0,52 % à 76,60 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord pour mai prenait 0,59 % à 79,06 dollars.

L’euro baissait de 0,07 % face au billet vert, à 1,1316 dollars.

Le bitcoin rebondissait de 2,51 % à 48 470 dollars.