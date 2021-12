PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a fait une pause mardi après deux records d’affilée et terminé en ordre dispersé une séance aux échanges peu étoffés.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice Dow Jones a conclu en hausse de 0,27 % à 36 398,67 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, s’est replié de 0,56 % à 15 781,72 points. Le S&P 500, soufflant après deux sommets consécutifs, a fluctué avant de lâcher 0,10 % à 4786,49 points.