(Paris) Les marchés mondiaux montaient faiblement lundi, l’absence d’investisseurs entre les fêtes de fin d’année se faisant sentir.

Agence France-Presse

Après un weekend de trois jours, Wall Street se dirigeait vers une ouverture en petite hausse : le contrat à terme du Dow Jones avançait de 0,09 % et celui du NASDAQ de 0,28 % vers 12 h 30 GMT.

L’Europe évoluait dans les mêmes eaux : Paris affichait +0,22 %, Milan +0,40 % et Francfort +0,15 %. Londres est fermée jusqu’à mercredi.

En Asie, la Bourse de Tokyo a reculé de 0,37 % alors que Shanghai et Shenzhen ont peu bougé. La Bourse de Hong Kong était fermée.

L’actualité des opérateurs de marché continue de tourner autour du variant Omicron de la COVID-19.

« Le nombre toujours élevé d’infections est un fardeau. Même si le taux d’infection s’aplanit quelque peu, du moins à première vue, une nouvelle vague d’Omicron pourrait paralyser la vie sociale et économique dès le Nouvel An. Avec cette perspective, peu d’investisseurs sont susceptibles d’être prêts à constituer des positions bien plus importantes maintenant », note Jochen Stanzl, analyste de CMC Markets.

Si de nouvelles études britanniques indiquent qu’Omicron mènerait à moins d’hospitalisations, sa fulgurante propagation dans le monde fait craindre des restrictions ou des désorganisations dans les économies à court terme.

Des records de contaminations ont été battus en Europe, comme en France ou au Royaume-Uni, avec plus de 100 000 nouvelles infections. La Chine a aussi signalé 206 nouveaux cas dimanche, le chiffre le plus élevé depuis près de deux ans.

« Cette situation ne devrait provoquer des tensions qu’à court terme, la reprise mondiale prévue pour 2022 étant toujours en bonne voie », assure toutefois Jeffrey Halley, analyste d’Oanda.

Sur le marché obligataire, les taux souverains européens remontaient légèrement, comme l’emprunt à 10 ans allemand à -0,25 % contre -0,29 % vendredi.

Daimler se retire de Denza

Le constructeur allemand (-0,80 % à 69,55 euros) va réduire sa participation dans la coentreprise Denza fabricant des voitures électriques, où il est associé à parts égales au chinois BYD, a-t-il annoncé vendredi. BYD détiendra 90 % de l’entreprise et Daimler 10 % après un transfert de capital d’ici fin 2022.

Le titre évoluait à rebours des autres valeurs automobiles européennes, comme Volkswagen (+0,06 % à 177,00 euros), BMW (+0,10 % à 252,05 euros), et surtout françaises avec Renault (+0,45 % à 29,91 euros) et Stellantis (+1,28 % à 16,33 euros).

Omicron perturbe aviation et croisiéristes

Plus de 2100 vols ont encore été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde lundi, après plus de 8000 durant le weekend, selon le bilan du site Flightaware.

Le variant Omicron de la COVID-19 perturbant les voyages pendant les fêtes avec notamment des pilotes malades ou en quarantaine.

Ces perturbations concernaient surtout la Chine, l’Indonésie et les États-Unis (un quart du total). À Wall Street, American Airlines et Delta cédaient près de 2 % dans les échanges d’avant-séance, United Airlines, près de 3 %.

En Europe, les compagnies aériennes comme Air France-KLM en souffraient moins (+0,08 % à 3,95 euros), même si Aéroports de Paris reculait de 1,55 % à 110,90 euros et Fraport à Francfort de 0,37 % à 59,44 euros.

Également touchés dans leurs activités, les croisiéristes reculaient nettement comme Carnival, de près de 3 %, tout comme Royal Caribbean (-2,5 %), après l’apparition de cas à bord de navires et l’ouverture de dizaines d’enquêtes par les autorités sanitaires américaines.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Le pétrole était en repli : vers 12 h 15 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février reculait de 0,25 % à 75,94 dollars. Fermé vendredi, jour où le Brent avait subi des prises de bénéfices, le WTI à New York pour la même échéance était en baisse plus nette (-1,56 % à 72,63 dollars).

Un euro se négociait pour 1,1308 dollars, contre 1,1319 dollars en fin de semaine dernière (-0,09 %).

Le bitcoin baissait légèrement (-0,30 %) à 50 650 dollars.