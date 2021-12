Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

Plus important actionnaire institutionnel de GDI, le gestionnaire d’actifs montréalais Fiera Capital vient d’augmenter substantiellement le nombre d’actions qu’il détient de l’entreprise montréalaise spécialisée dans l’entretien d’immeubles.

Fiera vient de déclarer dans un document déposé auprès des autorités boursières avoir commencé le mois de décembre avec l’équivalent d’une participation de 12,9 % dans GDI.

Il s’agit d’une augmentation de 2,6 % par rapport à ce que Fiera détenait dans GDI il y a un an.

Les achats d’actions de GDI réalisés par Fiera ayant requis cette déclaration aux autorités sont survenus le 30 novembre.

Fiera avait haussé sa participation à plus de 10 % dans GDI il y a exactement un an.

La Financière Banque Nationale s’est rangée mardi derrière Quincaillerie Richelieu. Zachary Evershed devient le seul analyste à suggérer d’acheter le titre du distributeur montréalais de produits de rénovation et de décoration. Il recommande désormais l’achat en notant que le titre s’est replié de plus de 10 % depuis un mois, beaucoup plus que le recul des titres comparables et même que le marché dans son ensemble, ce qui rend l’action plutôt attrayante.

Les experts de Marchés des capitaux CIBC ont suggéré en début de semaine une liste de 52 titres que les chasseurs d’aubaines devraient avoir à l’œil à la Bourse de Toronto. Six titres québécois se retrouvent sur cette liste : Air Canada, Boralex, Transcontinental, Saputo, Innergex et Cascades. La CIBC note que certains investisseurs vendent des titres en fin d’année à des fins fiscales et qu’il peut s’avérer opportun d’acheter des titres possédant de bons éléments fondamentaux de création de valeur, mais qui sont au plancher ou près de leur plus bas niveau des 52 dernières semaines.

Avec seulement trois séances boursières avant la fin du mois et de l’année, Nuvei est le titre québécois positionné pour enregistrer le plus important recul en décembre à la Bourse de Toronto. L’action du fournisseur montréalais de solutions de paiement électronique demeure en baisse de 35 % depuis le début du mois.

IntelGenx (- 23 %), PyroGenesis (- 22 %), Lightspeed (- 19 %) et Neptune (- 15 %) affichent aussi d’importantes baisses jusqu’ici en décembre. Chez les gagnants du dernier mois de 2021, soulignons Bellus Santé (+ 32 %), Bausch Health (+ 18 %), H 2 O Innovation (+ 15 %), Dollarama (+ 14 %) et Couche-Tard (+ 12 %).

Valeurs mobilières Desjardins a dévoilé en début de semaine la liste de ses 30 titres de prédilection pour 2022. Huit titres québécois s’y sont faufilés : Héroux-Devtek, Couche-Tard, Boralex, CGI, H 2 O Innovation, Dollarama, TFI et Aya Gold & Silver. Seulement deux de ces titres ne faisaient pas partie de cette liste il y a un an. CGI et Dollarama viennent remplacer Neptune et Gildan.

Les titres de prédilection de Desjardins mettent en relief les entreprises présentant les meilleures perspectives de croissance ou susceptibles de profiter du plus grand nombre de catalyseurs de développement durant la prochaine année.

Un membre du conseil d’administration de CGI vient d’acheter pour un peu plus d’un demi-million de dollars de l’entreprise montréalaise de services informatiques. Gilles Labbé a acheté le 16 décembre un total de 5000 actions.

Les titres québécois d’Alimentation Couche-Tard et Dollarama ont atteint cette semaine un autre sommet des 52 dernières semaines à Toronto. À l’opposé, Air Canada, Cascades, Transat, Stella-Jones, Québecor, Taiga, Neptune, Xebec et Hexo viennent de toucher un nouveau plancher des 52 dernières semaines.

Un administrateur de Lassonde a acheté le 14 décembre pour plus de 40 000 $ d’actions du producteur de jus de fruits de Rougemont. Pierre Lessard a acheté 300 actions au prix unitaire de 143 $. L’action de Lassonde a récemment rebondi, mais demeure en recul de plus de 20 % depuis son sommet du printemps dernier.

Les deux prochaines semaines boursières seront écourtées au Canada. La Bourse de Toronto restera fermée demain et mardi ainsi que le lundi 3 janvier. Les marchés américains seront quant à eux ouverts aux heures habituelles tous les jours.

Cette rubrique marque une pause pour la période des Fêtes. De retour en janvier.