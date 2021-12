Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,36 %, l’indice NASDAQ, 0,11 %, et l’indice élargi S&P 500, 0,29 %.

(New York) La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, toujours bien orientée après deux séances dans le vert et stimulée par une vague d’indicateurs plutôt positifs.

Agence France-Presse

