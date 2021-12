Dans les premiers échanges, le Dow Jones grignotait 0,03 %, l’indice NASDAQ, à forte composition technologique, perdait 0,12 %, et l’indice élargi S&P 500, était quasiment à l’équilibre (+0,02 %).

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, à la recherche d’une direction à l’approche de Noël et en l’absence de nouvelles économiques d’importance.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones grignotait 0,03 %, l’indice NASDAQ, à forte composition technologique, perdait 0,12 %, et l’indice élargi S&P 500, était quasiment à l’équilibre (+0,02 %).