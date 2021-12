PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a terminé en repli prononcé lundi, rendue nerveuse par les mauvaises nouvelles de la pandémie, un revers pour Joe Biden au Congrès et la marge de manœuvre étroite de la Fed.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a abandonné 1,23 %, l’indice NASDAQ, 1,23 % et l’indice élargi S&P 500, 1,14 %, selon des résultats provisoires.

Plus de détails à venir