PHOTO ARCHIVES REUTERS

Wall Street évoluait en forte baisse : le Dow Jones perdait 1,88 %, le S&P 500 1,78 % et le NASDAQ 1,80 % vers midi et demi. L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois plongeait de 322,67 points à 20 416,52 points. Les marchés européens ont réduit en cours de séance les lourdes pertes à l’ouverture, mais ont clôturé nettement dans le rouge, notamment à Francfort (-1,88 %) et Milan (-1,63 %). Londres (-0,99 %) et Paris (-0,82 %) ont mieux résisté.