(New York) La Bourse de New York a terminé en forte progression jeudi, portée par un rebond technique et des achats à bon compte, mais nervosité et volatilité restent de mise faute de données cliniques sur le variant Omicron du coronavirus.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 1,82 %, l’indice NASDAQ, influencé par les valeurs technologiques, 0,83 % et l’indice élargi S&P 500, 1,42 %.