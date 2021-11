Le meilleur et le pire du mois

Richard Dufour La Presse

Alors qu’il ne reste que deux séances à venir en novembre, la tendance est claire et les deux grands perdants boursiers du mois au Québec sont Lightspeed et Marché Goodfood.

L’action de Lightspeed affiche un repli de 43 % jusqu’ici depuis le début de novembre, alors que celle de l’épicier en ligne montréalais montre un recul de 41 %.

Les titres de Bellus Santé (– 22 %), Lion (- 21 %), Nuvei (- 21 %), Groupe Colabor (- 21 %) et 5N Plus (– 17 %) affichent aussi d’importantes baisses ce mois-ci.

Chez les gagnants, outre Sportscene/La Cage dont l’action a explosé après l’annonce d’une offre visant la fermeture du capital, soulignons Uni-Sélect (+ 37 %), Gildan (+ 16 %), Opsens (+ 15 %), Supremex (+ 14 %) et Brault & Martineau (+ 12 %).

Un membre du conseil d’administration d’Alimentation Couche-Tard vient de profiter de la faiblesse du titre afin d’acheter pour 120 000 $ d’actions de la chaîne de dépanneurs de Laval. Eric Boyko a acheté vendredi un bloc de 2500 actions au prix unitaire de 46,99 $.

Alors que les grandes banques canadiennes dévoileront au cours des deux prochaines semaines leurs résultats de fin d’exercice et, surtout, annonceront leurs premières hausses de dividendes depuis plus d’un an, la Banque Nationale a perdu une recommandation dans les derniers jours. Meny Grauman, de la Scotia, a retiré mardi sa suggestion d’achat. « Bien que les résultats continueront d’être forts, la barre à franchir est haute pour ce titre puisqu’il se négocie avec une prime substantielle par rapport aux comparables. »

Meny Grauman croit que l’expansion du multiple d’évaluation sera limitée à court terme pendant la période de transition où Laurent Ferreira s’installe pour remplacer Louis Vachon aux commandes. Ils ne sont maintenant plus que 4 analystes sur 11 à suggérer l’achat du titre de la Nationale.

Le grand patron d’iA Groupe financier (Industrielle Alliance) vient d’acheter 144 000 $ en actions de l’assureur de Québec. Denis Ricard a acheté le 19 novembre un bloc de 2000 actions au prix unitaire de 72 $. Le même jour, le vice-président responsable des technologies de l’information, Pierre Miron, en a acheté pour 100 000 $.

Un administrateur de Thérapeutique Knight vient d’acheter pour près de 900 000 $ d’actions de la société pharmaceutique montréalaise. Robert Lande a acheté 165 000 actions entre le 15 et le 19 novembre. Le fondateur et président du conseil d’administration, Jonathan Goodman, en a de son côté acheté pour environ 300 000 $ lundi et mardi derniers.

Un nouveau dirigeant d’Uni-Sélect a acheté un demi-million de dollars en actions du fournisseur de pièces d’auto de Boucherville au cours des deux dernières semaines. Nommé le mois dernier au poste de président et chef de l’exploitation de l’unité d’affaires FinishMaster, Mike Sylvester a acheté 21 500 actions entre le 18 et le 24 novembre.

Les titres québécois de Senvest Capital, Banque Nationale, Quincaillerie Richelieu et Uni-Sélect ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à Toronto. À l’opposé, ceux d’Hexo, Saputo, Lassonde, mdf commerce et Marché Goodfood viennent de toucher un plancher des 52 dernières semaines.

Fidelity a indiqué le 10 novembre aux autorités boursières avoir vendu pour 3,4 millions de dollars d’actions de l’entreprise montréalaise Dorel au cours de la séance du 20 octobre.