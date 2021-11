(Paris) Les marchés boursiers mondiaux étaient bien orientés vendredi, poussés par les records de Wall Street et le plan de relance au Japon, même si la chute des bénéfices d’Alibaba pesait sur le secteur technologique asiatique.

Agence France-Presse

Les marchés européens ont ouvert en hausse : Paris gagnait 0,46 %, Londres 0,37 %, après un rebond des ventes de détail en octobre, et Francfort 0,22 % vers 4 h.

En Asie, Tokyo a terminé en hausse de 0,5 %, le jour de l’annonce d’un vaste plan de relance pour la troisième économie mondiale. Shanghai a terminé en hausse de 1,13 %, mais Hong Kong, plombé par ses valeurs technologiques, a perdu 1,07 %.

Le premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé vendredi avoir mis sur pied un plan de relance totalisant 56 000 milliards de yens (430 milliards d’euros). Mais les investisseurs à Tokyo n’ont pas surréagi, beaucoup d’économistes doutant d’un impact massif du plan sur le PIB nippon en 2022.

Par ailleurs, l’inflation a atteint 0,1 % en octobre sur un an, le deuxième mois consécutif de hausse des prix à la consommation pour le Japon après une période de dix-huit mois de recul ou de stagnation dans le contexte de la pandémie.

Face à cette flambée, notamment aux États-Unis, les banques centrales pourraient anticiper ou accélérer la réduction de leur soutien à l’économie, notamment en remontant leurs taux d’intérêt directeurs.

« Même si le débat sur l’inflation occupe les marchés, jusqu’à maintenant l’appétit pour le risque est resté fort, poussant les indices boursiers des grands pays vers les sommets. On devrait avoir des moments de consolidation. Mais, comme l’ont montré les résultats des entreprises au troisième trimestre, la croissance reste robuste », soulignent les analystes de la Banque Postale AM.

Dans une séance dite des « trois sorcières », qui marque l’arrivée à échéance de plusieurs contrats et options sur les indices et qui génère par conséquent des volumes d’échanges plus étoffés, les marchés actions pourraient se montrer plus volatiles et moins portés sur le risque.

Alibaba chute aussi à Hong Kong

Alibaba a publié jeudi des résultats trimestriels marqués par plongeon de 81 % du bénéfice net, sur fond du tour de vis de Pékin contre le secteur chinois de la tech dont le groupe est l’un des porte-drapeaux. Comme à New York jeudi, le groupe a plongé de plus de 10 % à la Bourse de Hong Kong, entraînant d’autres géants de son secteur comme Tencent (-0,16 %) ou XD (-3,42 %). Au Japon, SoftBank Group (-1,86 %) a également été touché.

Hermès toujours plus luxueux

Le titre du groupe de luxe Hermès bondissait encore de 3,86 % à 1654 euros, soit une hausse de plus de 11 % sur la semaine. L’entreprise est toujours choyée par les investisseurs à l’heure où elle pourrait potentiellement intégrer l’indice boursier de référence de la zone euro, l’Euro Stoxx 50, le mois prochain.

LVMH gagnait aussi 1,55 % à 739,80 euros.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Le marché du pétrole repartait de l’avant : vers 4 h le cours du baril américain de WTI pour livraison décembre gagnait 0,58 % à 79,74 dollars et celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier s’appréciait de 0,70 % à 81,81 dollars. Jeudi, les deux produits avaient touché un plus bas en un mois.

La monnaie européenne baissait face au billet vert (-0,31 %), à raison d’un euro pour 1,1336 dollar. Le dollar est plus vigoureux, car les investisseurs s’attendent à une politique monétaire plus restrictive de la Fed par rapport à la BCE, notamment une hausse des taux directeurs plus anticipée.

Le bitcoin perdait 0,86 % à 57 104 dollars, à près de 10 000 dollars de son niveau du début de semaine.