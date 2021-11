(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, le secteur technologique plutôt étant orienté à la hausse, après des indicateurs positifs et de bons résultats dans la distribution : le Dow Jones perdait 0,06 %, le NASDAQ avançait de 0,20 %.

Agence France-Presse

Wall street avait fait une pause la veille, soucieuse de l’inflation : l’indice Dow Jones avait fini en recul de 0,58 % à 35 931,05 points. Le NASDAQ, à dominante technologique, avait perdu 0,33 % à 15 921,57 points et l’indice élargi S&P 500 0,26 % à 4688,69 points.