Vers 9 h 40, Paris (+0,07 %), Francfort (+0,11 %) et Milan (-0,01 %) étaient quasi stables. Londres lâchait 0,38 %.

(Paris) Les marchés mondiaux fluctuaient peu en l’absence d’indicateurs forts mercredi, les investisseurs tentant d’anticiper les prochains mouvements des banques centrales en réaction à la forte inflation observée actuellement.

Agence France-Presse

Wall Street, qui avait clôturé dans le vert mardi, était en légère baisse. Le Dow Jones cédait 0,22 %, le S&P 500 0,18 % et le NASDAQ 0,03 % vers 9 h 50.

En Asie, Shanghai a progressé mais Tokyo et Hong Kong ont été sujettes à des prises de bénéfices.

La mesure et les répercussions de l’inflation sont toujours au cœur des préoccupations des investisseurs. Au Royaume-Uni, elle a bondi de 4,2 % en octobre sur an, son plus haut niveau depuis novembre 2011. Le niveau est supérieur à celui anticipé par la Banque d’Angleterre.

Combinée avec l’amélioration sur le front de l’emploi, rassurant sur la robustesse de la reprise économique, cette nouvelle met un peu plus la pression sur l’institution pour qu’elle agisse pour réduire l’inflation. La solution la plus conventionnelle consisterait à monter ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion en décembre.

Les dernières données macroéconomiques aux États-Unis, meilleures qu’attendu, amènent des analystes à penser que la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait elle aussi resserrer sa politique monétaire plus rapidement et plus fortement que prévu.

« En attendant, la situation continue de soutenir l’appétit pour le risque des investisseurs », avec certains toujours prêts à se positionner à l’achat, « ce qui maintient la perspective de nouveaux sommets », estime Pierre Veyret, analyste d’ActivTrades.

Les actions européennes sont aussi favorisées par la faiblesse de l’euro ces dernières semaines.

Après avoir enfoncé un plus bas depuis juillet 2020 face au billet vert, à 1,1264 dollar dans la nuit, l’euro se reprenait un peu (-0,04 % à 1,1316 dollar).

La livre sterling gagnait 0,38 % à 1,3480 dollar, poussée par les anticipations d’un resserrement monétaire de la Banque d’Angleterre.

Sage récompensé

Le groupe de logiciels informatiques Sage gagnait plus de 9 % à Londres après la publication de ses résultats, supérieurs aux attentes selon un analyste de Shore Capital cité par l’agence Bloomberg.

Visa plombé par Amazon

Le géant Amazon a annoncé mercredi qu’il n’accepterait plus les paiements par cartes de crédit Visa émises au Royaume-Uni à compter du 19 janvier 2022, relevant les « frais élevés » pratiqués par l’entreprise américaine de services de paiement. Visa cédait 5,3 % dans les premiers échanges à New York alors qu’Amazon gagnait 0,7 %.

Du côté du gaz, du pétrole et du bitcoin

La tension se maintenait sur le marché du gaz en Europe, après la suspension du processus de certification du gazoduc Nord Stream 2 russe par l’Allemagne. En trois jours, le cours européen de référence, le TTF néerlandais, a pris 32 %, et évoluait autour de 100 euros.

Les cours du pétrole se repliaient mercredi alors que de premières estimations faisaient état d’une hausse hebdomadaire des réserves commerciales de brut aux États-Unis, avant la publication des données officielles.

Vers 9 h 45, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier cédait 0,70 % à 81,83 dollars à Londres par rapport à la clôture de mardi. À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre lâchait 1,08 % à 79,89 dollars.

Le bitcoin glissait à 59 920 dollars (-0,93 %), après sa chute de 5 % mardi.