Francfort, soutenu par une hausse-surprise du moral des investisseurs allemands en novembre, n’a cédé que 0,04 % et Paris 0,06 %, les deux marchés ayant plus tôt accroché un nouveau record absolu. Mais Londres a perdu 0,36 % et Milan 0,97 %.

(Paris) Les marchés mondiaux restaient sur la réserve mardi après une première publication sur la hausse des prix aux États-Unis, tandis que le bitcoin a battu un nouveau record.

Agence France-Presse

Après de nouveaux records enregistrés lundi, la Bourse de New York faiblissait : le Dow Jones reculait de 0,57 %, le NASDAQ de 0,60 % et le S&P 500 de 0,49 % vers 12 h 10.

« Ces prises de bénéfices » aux États-Unis ont conduit les marchés européens à fléchir en fin de séance, note Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Premier indicateur sur l’inflation, le sujet principal de la semaine boursière, les prix à la production aux États-Unis (PPI) en octobre ont connu une hausse conforme aux attentes des analystes.

« L’impact sur la demande devrait s’estomper au cours des prochains mois. Mais il existe un risque de rupture des chaînes d’approvisionnement, ce qui pourrait maintenir les prix des marchandises et l’inflation élevés plus longtemps » que prévu, selon Rubeela Farooqi, économiste en chef chez HFE.

Mercredi, les prix à la consommation (CPI) seront encore plus scrutés.

Malgré cette pression, sur le marché obligataire, les taux d’intérêt des dettes souveraines refluaient, le 10 ans américain perdant sept points de base autour de 1,43 %.

Les tractations avant le renouvellement du mandat de président de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévu le 31 janvier 2022, interrogent les investisseurs.

Jerome Powell est en course pour effectuer un second mandat, mais le président américain Joe Biden a aussi reçu en entretien Lael Brainard, seule gouverneure démocrate de la Fed et défenseure d’une stricte règlementation bancaire, selon le Wall Street Journal.

Record pour le bitcoin

Le bitcoin a accroché un nouveau record vers 4 h GMT à 68 513 dollars, alors que le marché des cryptomonnaies avait dépassé lundi 3000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire.

La reine des cryptomonnaies, très volatile, est notamment portée depuis octobre par l’arrivée d’un produit indiciel (ETF) adossé au bitcoin sur les marchés américains, qui permet à des investisseurs de parier sur l’essor de la première cryptomonnaie sans sortir de Wall Street.

Vers 17 h 05 GMT, le bitcoin ne prenait plus que 0,60 % à 66 520 dollars.

Tesla chute de nouveau

Comme la veille, Tesla continuait de baisser (-8,49 % à 1064 dollars) deux jours après que son patron Elon Musk a sondé ses abonnés sur Twitter sur l’opportunité de vendre 10 % de ses parts dans le constructeur automobile, ce qui pourrait lui rapporter plus de 20 milliards de dollars.

PayPal et Palantir sanctionnés

Le groupe de paiements électroniques PayPal trébuchait de 11,74 % à 202,45 dollars après des résultats mitigés et malgré un accord avec Amazon pour présenter sur le site du géant du commerce électronique son portefeuille de paiements Venmo.

De son côté, l’action du groupe d’analyses de données et de renseignements Palantir perdait 8,57 % à 24,45 dollars alors que la société prévoit une réduction de sa marge opérationnelle au 4e trimestre.

Bayer revient dans le vert

Le chimiste allemand Bayer a revu mardi à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, tablant désormais sur une augmentation de 7 % contre 6 % en août, au terme d’un troisième trimestre marqué par son retour dans le vert. Il termine en hausse de 1,48 % à 50,75 euros.

Du côté du pétrole et de l’euro

Les cours du pétrole poursuivaient leur ascension mardi, encouragés par les perspectives favorables du côté de la demande, notamment aux États-Unis, même si la hausse était limitée par la libération potentielle de barils des réserves stratégiques du pays.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier prenait 0,36 % à 83,73 dollars vers 17 h 05 GMT.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre avançait de 0,89 % à 82,64 dollars.

L’euro restait stable (+0,05 %) face au billet vert à 11592 dollar.