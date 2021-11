(New York) Alphabet, la maison mère de Google, a atteint lundi les 2000 milliards de dollars de capitalisation en séance à Wall Street, faisant une incursion dans le club très fermé des valorisations dépassant ce cap, au côté d’Apple et de Microsoft.

Agence France-Presse

Le titre Alphabet a grimpé pour la première fois à 3012 dollars en début de matinée à la Bourse de New York avant de se replier à 2985 dollars (+0,28 %) à la mi-séance. À ce pic, sa valorisation à Wall Street a surpassé pour la première fois les 2000 milliards de dollars.

L’action de Google a été parmi les plus performantes du secteur technologique cette année, enflant de 70 %.

C’est en janvier 2020 seulement que le géant de l’internet, introduit en Bourse en 2004 au prix de 85 dollars l’action, avait atteint 1000 milliards de dollars de capitalisation sur le marché boursier.

Au troisième trimestre, Alphabet a vu son chiffre d’affaires bondir de 41 %, à 65 milliards de dollars. Le groupe a dégagé 18,9 milliards de bénéfice net, bien au-delà des attentes du marché.

Le numéro un mondial de la publicité en ligne continue de récolter plus de recettes aussi bien grâce à YouTube que par son moteur de recherche et a développé son activité sur le nuage.

Les nombreuses enquêtes et poursuites pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles ne pèsent pas sur ses comptes à ce stade.

Créé dans les dortoirs de l’Université de Stanford en 1998, après la rencontre des cofondateurs Larry Page et Sergey Brin, le moteur de recherche a lancé son service de courrier électronique Gmail en 2004.

Les années suivantes ont été marquées par une croissance rapide avec l’acquisition d’Android et de YouTube, et le développement de Maps, Chrome et de Google Cloud, une gamme de services aux entreprises.

Google est devenu filiale de sa maison mère Alphabet en 2015 avec l’arrivée de son PDG Sundar Pichai en poste depuis cette année.