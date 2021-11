Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,08 % à 36 130,46 points. L’indice NASDAQ, influencé par les valeurs technologiques, gagnait 0,13 % à 15 832,01 points et l’indice élargi S&P 500 prenait lui 0,08 % à 4664,41 points.

PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, mais le marché restait bien orienté par les résultats d’entreprises et le discours modéré de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,08 % à 36 130,46 points. L’indice NASDAQ, influencé par les valeurs technologiques, gagnait 0,13 % à 15 832,01 points et l’indice élargi S&P 500 prenait lui 0,08 % à 4664,41 points.