(Londres) Les cours du pétrole revenaient jeudi à leur niveau de clôture de la veille, les investisseurs accueillant la décision de l’OPEP+ de maintenir inchangée en décembre sa politique faite d’une hausse mesurée de la production.

Agence France-Presse

Vers 12 h 40, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier gagnait 0,06 % par rapport à la clôture de mercredi, à 82,04 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre perdait 0,35 % à 80,55.

Les deux cours de référence de part et d’autre de l’Atlantique ont connu de fortes secousses, évoluant dans des fourchettes de plus de 3 dollars, symbole de nervosité avant la décision très attendue des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs alliés via l’accord OPEP+.

À l’issue de deux réunions rondement menées, l’alliance a décidé jeudi de limiter la hausse de sa production à 400 000 barils par jour en décembre.

Les vingt-trois producteurs réunis par visioconférence ont donc choisi de ne pas s’écarter de leur feuille de route arrêtée le 18 juillet malgré l’insistance des pays consommateurs qui appelaient à un geste plus important pour tempérer la hausse des prix.

« Cela sera perçu comme une déception par les États-Unis, qui demandent une augmentation plus proche de 600 000 barils par jour », a réagi Ann-Louise Hittle, analyste de Wood Mackenzie.

Le président américain Joe Biden avait qualifié dimanche de « pas juste » le fait que « la Russie, l’Arabie saoudite et d’autres grands producteurs ne pompent pas davantage de pétrole », en marge du sommet du G20 à Rome, visant directement l’OPEP+.

Interrogé sur le sujet lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet, le ministre saoudien de l’Énergie Abdelaziz ben Salmane, chef de file du cartel, a convenu de « discussions à tous les niveaux » avec les États-Unis et affirmé qu’il « croyait toujours que le groupe faisait ce qu’il fallait faire ».

D’autres nations gourmandes en or noir comme l’Inde et le Japon poussaient aussi l’OPEP+ à réagir, sans succès.

La prochaine réunion de l’OPEP+ est programmée le 2 décembre, a annoncé l’Organisation sur son site internet.