(Londres) Les cours du pétrole se reprenaient jeudi après une chute la veille, à quelques heures de la réunion ministérielle des membres l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs alliés via l’accord OPEP+.

Agence France-Presse

Vers 6 h 35, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier gagnait 1,76 % par rapport à la clôture de la mercredi, à 83,43 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre s’appréciait de 1,48 % à 82,06.

Mercredi, les deux contrats de référence ont perdu plus de 3 %, plombés par une hausse plus importante que prévu des stocks américains du brut et l’annonce de la reprise des négociations pour sauver l’accord sur le programme nucléaire iranien, le 29 novembre à Vienne.

« La performance d’hier a fourni l’excuse parfaite pour que l’alliance OPEP+ maintienne son programme initial et augmente le niveau de production de 400 000 barils par jour pour décembre », relève Tamas Varga, analyste de PVM.

La plupart des analystes tablent sur ce scénario malgré l’appel du pied des consommateurs, États-Unis en tête, qui souhaitent que le cartel ouvre plus grand le robinet d’or noir pour soulager les prix.

« De nombreux membres (de l’OPEP+) opèrent déjà à la limite de leur capacité de production », indique de son côté Ricardo Evangelista, analyste d’Activtrades, un facteur qui pousserait également les producteurs à s’en tenir à leur stratégie actuelle.

« Avec la perspective du retour du pétrole iranien sur les marchés, il est peu probable que les membres de l’OPEP acceptent de pomper davantage de pétrole », complète M. Evangelista.

Une issue favorable de ces négociations signerait, en toute logique, le retour à moyen terme de Téhéran sur le marché de l’or noir, qui pourrait se traduire par un supplément d’offre de l’ordre de 2 millions de barils par jour.

Les ministres des vingt-trois pays de l’OPEP+ se retrouvent par visioconférence à 10 h HAE (15 h à Paris et à Vienne, au siège de l’OPEP) après un premier tour de table technique prévu une heure auparavant.