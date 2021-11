(Paris) Les marchés boursiers naviguaient sans tendance mercredi, à quelques heures de la fin de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), à l’issue de laquelle des annonces seront faites.

Agence France-Presse

Après avoir signé de nouveaux records mardi, la Bourse de New York se dirige vers une ouverture proche de l’équilibre. Les contrats à terme sur les indices Dow Jones et S&P 500 lâchaient respectivement 0,12 % et 0,05 %, tandis que celui sur le NASDAQ prenait 0,16 % vers 7 h 55.

Les indices européens évoluaient sans tendance claire : Londres lâchait 0,34 %. Milan prenait 0,47 %, Francfort grappillait 0,09 % et Paris 0,21 %, à quelques points de son record historique en séance, vieux de 21 ans.

En Chine, les marchés ont reculé face à de nouvelles contaminations de COVID-19 dans le pays, ayant conduit à de nouvelles mesures de confinement.

Tous les marchés sont donc suspendus à la réunion de la banque centrale américaine dont les conclusions seront annoncées à 14 h.

« Le timing, on le connaît, on sait que la réduction des achats d’actifs va commencer courant novembre et s’étaler jusqu’à la fin du premier semestre 2022 et que derrière on entamera une remontée progressive des taux », rappelle Philippe Cohen, gérant de portefeuilles chez Kiplink Finance.

La Fed devrait en effet annoncer réduire ses achats d’actifs – actuellement de 120 milliards de dollars par mois – de 15 milliards de dollars chaque mois, jusqu’à tomber à zéro à la mi-2022, selon les discussions qu’avaient eues les responsables de la banque centrale lors de leur dernière réunion fin septembre.

« Tout va être dans la tonalité des propos de Jerome Powell (le président de la Fed, NDLR) : est-ce qu’il va exprimer des retenues, préciser que la banque centrale pourra réintervenir si des faiblesses se font sentir ? », interroge l’analyste.

Les anticipations concernant le rythme de l’inflation seront également scrutées.

« Il semble que de plus en plus de responsables de la Fed reconnaissent que l’inflation risque d’être beaucoup plus persistante que ce qui avait été envisagé auparavant », souligne Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK, renforçant la pression pour augmenter les taux directeurs rapidement.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a de son côté jugé mercredi « très improbable » une hausse des taux directeurs de l’institut en 2022.

Malgré la poussée inflationniste actuelle en zone euro, les « perspectives d’inflation à moyen terme restent modestes » faisant que « les conditions d’une hausse des taux » ne seront pas réunies l’an prochain, a-t-elle expliqué.

Pour Philippe Cohen, « Christine Lagarde fait de la “calinothérapie” après avoir un peu stressé les marchés jeudi dernier ». Elle avait alors affirmé que la poussée inflationniste en Europe serait « plus longue que prévu », avant de « reculer » courant 2022.

En zone euro, le taux de chômage a continué de reculer en septembre, à 7,4 %.

Les minières rebondissent

Les valeurs minières remontaient au lendemain d’un net repli en raison de la baisse du prix du minerai de fer, lesté par des perspectives de ralentissement économique en Chine et des stocks abondants.

À Londres, Antofagasta gagnait 3,60 %, Anglo American 2,32 % et Glencore 1,92 %.

À Paris, ArcelorMittal prenait 1,16 %.

Zalando sur le fil

Le spécialiste de la mode en ligne a fait état d’une perte nette et d’un bénéfice opérationnel en chute libre au troisième trimestre, comparé aux « résultats exceptionnels » de 2020, année marquée par les restrictions liées à la pandémie. Zalando chutait de 9,08 % à 75,66 euros à Francfort.

De côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier perdait 1,99 % à 83,03 dollars vers 7 h 50.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre lâchait 2,16 % à 82,10 dollars.

L’euro montait de 0,09 % face au billet vert à 1,1589 dollar.

Le bitcoin était stable à 63 160 dollars.