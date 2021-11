PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a poursuivi ses progrès mardi permettant aux trois indices de Wall Street d’inscrire de nouveaux records, poussés par de solides résultats d’entreprises et avant une réunion de la Fed qui ne devrait pas surprendre.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires, l’indice des valeurs vedette Dow Jones a fini en hausse de 0,39 % à 36 053,16 points. Nouveaux sommets également – les troisièmes d’affilée – pour le NASDAQ à forte coloration technologique à 15 649,60 points (+0,34 %) et le S&P 500 à 4630,71 points (+0,37 %).