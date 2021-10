Marchés

Bourse de New York

Le NASDAQ et le S&P 500 atteignent de nouveaux records

(New York) La Bourse de New York a conclu en solide hausse jeudi, portée par des résultats d’entreprises encourageants, le NASDAQ, où se concentrent les valeurs technologiques, et l’indice élargi S&P 500 atteignant de nouveaux records.