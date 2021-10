Le Dow Jones a terminé en repli de 0,74 % à 35 491,48 points, et l’indice élargi S&P 500, de 0,51 % à 4551,68 points, tandis que le NASDAQ a fini à l’équilibre, à 15 235,83 points.

(New York) La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée mercredi, sous l’effet de prises de bénéfices, mais aussi de l’inquiétude quant au possible échec des négociations au Congrès sur deux plans budgétaires massifs.

Le Dow Jones a terminé en repli de 0,74 % à 35 491,48 points, et l’indice élargi S&P 500, de 0,51 % à 4551,68 points, tandis que le NASDAQ a fini à l’équilibre, à 15 235,83 points.