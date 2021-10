Après avoir démarré dans le vert, le Dow Jones se repliait légèrement de 0,05 %, tandis que l’indice NASDAQ, à forte composition technologique, gagnait 0,34 % et l’indice élargi S&P 500, 0,05 %.

PHOTO MARY ALTAFFER, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, plutôt bien orientée par les résultats d’entreprises qui font mieux que résister aux contraintes d’approvisionnement et d’inflation.

Agence France-Presse

Après avoir démarré dans le vert, le Dow Jones se repliait légèrement de 0,05 %, tandis que l’indice NASDAQ, à forte composition technologique, gagnait 0,34 % et l’indice élargi S&P 500, 0,05 %.