(Toronto) La Bourse de Toronto retraitait vendredi, en fin de matinée, tirée vers le bas par les pertes du secteur des technologies de l’information, pendant que les grands indices américains reculaient eux aussi.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois, qui avait clôturé jeudi à un sommet record, cédait 23,63 points à 21 188,76 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles reculait de 7,41 points à 35 595,67 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 perdait 13,40 points à 4536,38 points. L’indice composé du NASDAQ se défaisait pour sa part de 145,65 points à 15 070,05 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 80,88 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 80,97 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut avançait de 43 cents US à 82,93 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel grimpait de 9 cents US à 5,44 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or bondissait de 32,20 $ US à 1814,10 $ US l’once et celui du cuivre perdait 5 cents US à 4,51 $ US la livre.