(New York) La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi, faisant preuve d’attentisme avant le véritable début de la saison des résultats mercredi et toujours inquiète de l’inflation.

Agence France-Presse

Vers 9 h 55, le Dow Jones grignotait 0,11 % à 34 535,17 points, l’indice NASDAQ, au fort parfum technologique, 0,14 % à 14 505,96 points et l’indice élargi S&P 500, 0,07 % à 4364,36 points.

Les investisseurs attendent de cette semaine des réponses concernant l’état de l’économie américaine, « sur cet élan qui semble ralentir ce trimestre », a expliqué Christopher Low, économiste en chef du cabinet de conseil financier FHN Financial.

Côté microéconomie, la vague des résultats trimestriels, qui commence vraiment mercredi avec JPMorgan Chase, Delta Air Lines et BlackRock, va permettre aux dirigeants de donner de la visibilité au marché.

Par ailleurs, côté macroéconomie, les ventes de détail aux États-Unis pour septembre, indicateur publié vendredi, vont aussi donner du grain à moudre aux opérateurs, de même que l’indice des prix à la consommation mercredi et celui des prix à la production jeudi.

Plusieurs dirigeants de la Banque centrale américaine (Fed) doivent s’exprimer publiquement cette semaine et pourraient donner quelques indices sur la teneur de leur prochaine réunion, les 2 et 3 novembre.

Le thème de l’inflation reste omniprésent et le marché intègre de plus en plus ostensiblement la perspective d’un resserrement monétaire plus tôt que prévu il y a encore quelques mois.

À la réouverture du marché obligataire, fermé lundi aux États-Unis pour cause de jour férié, les taux ont ainsi fait un nouveau bond.

Le rendement des emprunts d’État américains à 2 ans a atteint 0,3537 %, son plus haut niveau depuis le début de la pandémie, tandis que l’échéance à 5 ans a elle touché 1,09 % pour la première fois depuis fin février 2020.

Ce thème de l’inflation est alimenté par la flambée des cours du pétrole, qui se repliaient légèrement mardi mais demeuraient à un niveau élevé, plus vu depuis 2014. « Ça semble être le grand sujet de la semaine », a observé Christopher Low.

Mardi, le marché attendait aussi « d’être sûr que la Chambre des représentants vote bien le relèvement temporaire du plafond de la dette », selon l’analyste.

Le texte, qui devra ensuite être ratifié par le président américain Joe Biden, repousse du 18 octobre au 3 décembre la date limite pour un relèvement en bonne et due forme du plafond de la dette par le Congrès.

Républicains et démocrates sont toujours dos à dos sur le sujet et la seule voie possible, en l’état, semble être celle d’une adoption avec les seules voix démocrates à l’issue d’un processus complexe.

General Motors avançait (+0,93 % à 58,63 $) après l’annonce que LG va compenser jusqu’à 1,9 des 2 milliards de dollars de coûts supplémentaires liés à des défauts dans la batterie de ses véhicules électriques Bolt, fabriquée par le groupe coréen.

Son concurrent Tesla profitait (+1,95 % à 807,36 dollars) de chiffres de ventes record venus de Chine. Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme a vendu plus de 56 000 voitures dans ce pays en septembre, selon l’Association chinoise des voitures de tourisme.

La plateforme de location de logements temporaires Airbnb engrangeait 3,91 % (à 173,19 $) grâce à une note de la société financière Cowen, pour laquelle les investisseurs sous-estiment la reprise des locations en 2022 et le potentiel du marché à long terme.

La plateforme d’échanges de cryptomonnaies Coinbase reculait de 1,84 % (à 251,78 $) après les déclarations du PDG de la banque américaine JPMorgan Chase, pour qui le bitcoin « n’a aucune valeur ». Après une chevauchée qui l’a vu prendre plus de 40 % en dix jours, le bitcoin reprenait son souffle (-0,42 %) à 57 112 $.