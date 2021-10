Au lendemain d’un rebond tonique et technique, les indices européens rechutaient clairement : vers 7 h 40, Paris reculait de 2,13 %, Milan de 2,12 % et Francfort de 2,22 % avec un indice DAX sous le seuil des 15 000 points, alors que l’Allemagne a fait état d’une forte baisse surprise de ses commandes manufacturières en août. Londres cédait 1,68 %.

(Paris) L’envolée extrême des prix du gaz, cumulée à celle du pétrole, faisait souffrir mercredi les marchés boursiers et posait la question de l’étendue de sa répercussion sur l’inflation et sur la croissance.

Agence France-Presse

Au lendemain d’un rebond tonique et technique, les indices européens rechutaient clairement : vers 7 h 40, Paris reculait de 2,13 %, Milan de 2,12 % et Francfort de 2,22 % avec un indice DAX sous le seuil des 15 000 points, alors que l’Allemagne a fait état d’une forte baisse surprise de ses commandes manufacturières en août. Londres cédait 1,68 %.

Cette tendance négative, partagée plus tôt en Asie, se profilait aussi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices américains s’enfonçaient profondément dans le rouge (entre -1,06 % sur le Dow Jones et -1,46 % sur le NASDAQ).

« La vraie grosse crainte, ce sont les prix de l’énergie et l’approvisionnement », qui pourraient rogner les marges des entreprises, résume Alexandre Baradez, analyste chez IG France, au cours d’un point marchés.

Point de crispation, les marchés du gaz s’emballaient, les références continentale et britannique battant de nouveaux records en raison de la forte demande à l’approche de l’hiver, notamment en Asie, mais aussi de l’offre contrainte et de stocks bas partout dans le monde.

Sur le marché de la dette souveraine, l’accélération du taux américain à 10 ans à 1,54 % était induite par la flambée des prix de l’énergie, les problèmes d’approvisionnement et les perspectives d’une normalisation de la politique monétaire.

« Les investisseurs sont toujours dans l’expectative à propos de l’inflation, récemment alimentée par l’envolée des prix du pétrole et du gaz qui fait craindre aux investisseurs des poussées inflationnistes plus fortes qu’attendu » et un « resserrement de la politique monétaire qu’elle induit plus vite qu’attendu », de la part des Banques centrales, explique Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

Après plus d’un an de parcours ascensionnel, les marchés boursiers étaient également entravés par d’autres risques, dont ceux liés au colosse chinois Evergrande au bord de la faillite et au potentiel défaut de paiement des États-Unis.

Après l’ouverture de Wall Street, les investisseurs prendront connaissance de l’enquête ADP sur l’emploi américain dans le secteur privé en septembre et de l’évolution hebdomadaire des stocks de pétrole, une donnée d’importance dans le contexte actuel.

Le coût de l’énergie pèse sur Saint-Gobain

Le groupe de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain (-3,14 % à 55,25 euros) a indiqué réviser à la hausse ses coûts en énergie et matières premières pour 2021, lors de la présentation de ses nouveaux objectifs financiers pour 2025.

Tesco relève ses objectifs

Le géant britannique des supermarchés Tesco (+4,62 % à 264,70 pence) a annoncé une hausse de 68 % de son bénéfice net pour son premier semestre décalé, grâce à des ventes qui restent élevées depuis le début de la crise sanitaire. Il a aussi revu ses ambitions à la hausse, visant un bénéfice opérationnel « entre 2,5 et 2,6 milliards de livres sur l’année ».

Eutelsat devient le 2e actionnaire de OneWeb

L’opérateur européen de satellites Eutelsat (+1,20 % à 12,21 euros à Paris) a annoncé investir 165 millions d’euros supplémentaires dans OneWeb et sa constellation destinée à fournir de l’internet à haut débit, devenant ainsi le deuxième actionnaire de la société.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les prix du pétrole reculaient après avoir atteint plus tôt dans la journée de nouveaux plus hauts en plusieurs années.

Vers 6 h 35, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre était en baisse de 0,12 % par rapport à la clôture de la veille, à 82,47 dollars à Londres.

À New York, le baril de WTI pour le mois de novembre abandonnait 0,24 % à 78,74 dollars.

L’euro reculait de 0,53 % face à un billet vert stimulé par la fermeté des rendements américains à long terme, s’affichant à 1,1536 dollar.

Le bitcoin fléchissait légèrement (-0,17 %) à 51 385 dollars après avoir repassé mardi le seuil des 50 000 dollars pour la première fois depuis un mois.