(New York) La Bourse de New York a terminé lundi en forte baisse, plombée par le secteur de la technologie, Facebook et les craintes d’inflation.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice Dow Jones a perdu 0,94 % à 34 003,19 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a lâché 2,14 % à 14 255,48 points. Le S&P 500 a abandonné 1,30 % à 4300,47 points.

Poids lourd du NASDAQ, Facebook a plongé de 4,89 % à 326,23 dollars, cumulant les déboires entre les accusations d’une lanceuse d’alerte sur la politique du groupe et une mégapanne intervenue de ses réseaux. Depuis ses sommets début septembre, le titre a perdu 15 %.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a quant à lui perdu 98,62 points pour terminer la séance avec 20 052,25 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,47 cents US, en hausse par rapport à celui de 79,03 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a bondi de 1,74 $ US à 77,62 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel s’est apprécié de 14,7 cents US à 5,77 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a pris 9,20 $ US à 1767,60 $ US l’once, tandis que celui du cuivre a grimpé de 5 cents US à 4,24 $ US la livre.