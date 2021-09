PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York amorçait un léger rebond à l’ouverture mercredi et les taux obligataires s’assagissaient au lendemain de la pire séance depuis mars pour le secteur technologique.

Agence France-Presse

À 14 h, le Dow Jones avançait de 0,41 %, le NASDAQ progressait de 0,82 %, l’indice élargi S&P 500 montait de 0,57 %.

La veille, lestés par une vive remontée des taux obligataires, l’indice Dow Jones avait abandonné 1,63 % à 34 299,99 points et le NASDAQ, où se concentrent les valeurs technologiques, avait baissé de 2,83 % à 14 546,68 points, sa pire chute depuis le 18 mars. Le S&P 500 avait perdu 2,04 % à 4352,63 points.

« Les principaux indices ont subi hier des pertes importantes liées à un bond des rendements du Trésor », résumait Patrick O’Hare de Briefing.com. « En conséquence, il n’est pas surprenant » d’assister à un rebond à l’ouverture « si l’on tient compte du fait que ce marché est conditionné pour acheter à la baisse », ajoutait l’analyste.

Les taux obligataires à 10 ans, qui avaient grimpé de six points de base la veille (0,06 point de pourcentage), reflétant les inquiétudes autour d’une prochaine diminution du soutien de la Fed et de la bataille au Congrès sur le plafond de la dette, se détendaient légèrement. Le rendement sur le bon du Trésor à 10 ans s’inscrivait à 1,50 % au lieu de 1,53 % à la précédente clôture.

Les actions dites de croissance comme les poids lourds des technologies de l’information et des services de communication « qui avaient subi de plein fouet la flambée des rendements obligataires bénéficiaient d’un certain répit grâce à la stabilisation des taux », soulignait encore Patrick O’Hare.

Mais pour les analystes de Schwab, la volatilité risquait de persister « en raison des attentes de resserrement de la politique monétaire mondiale et de l’impasse persistante sur le plafond de la dette à Washington ».

Facebook et Alphabet (Google) qui avaient abandonné plus de 3 % la veille repassaient dans le vert à respectivement +0,61 % et +0,27 %.

Le fabricant de cartes mémoires Micron Technology perdait 0,58 % à 72,75 dollars après avoir annoncé la veille de bons résultats trimestriels mais des perspectives décevantes.

Le spécialiste des peintures Sherwin-Williams glissait de 0,13 % ayant fait état de difficultés d’approvisionnement en matières premières pour le reste de l’année.