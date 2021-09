Marchés

Le bitcoin trébuche, entre aversion au risque et régulateur attentif

(Londres) Le cours du bitcoin baissait lundi à son plus bas depuis début août, dans un marché s’éloignant des actifs à risque en raison d’une possible faillite du chinois Evergrande, tandis que les régulateurs s’intéressent de plus en plus aux cryptomonnaies.