Sur le Vieux Continent, tous les voyants étaient aussi au rouge : Paris cédait 1,97 %, Milan 2,49 %, Francfort 2,22 % et Londres 0,99 %.

(Paris) La peur d’une contagion de la crise du géant de l’immobilier chinois Evergrande stressait les marchés mondiaux lundi, déjà confrontés à des doutes sur les perspectives de croissance et sur l’inflation.

Agence France-Presse

Le promoteur immobilier, perclus de dettes, fait face cette semaine à plusieurs échéances financières. L’anxiété face aux conséquences d’un éventuel défaut a gagné les Bourses mondiales, mais aussi le marché du pétrole et celui des cryptoactifs.

Le groupe croule aujourd’hui sous une dette de 260 milliards d’euros. « Les risques de défaut (de paiement) continuent de monter avec un effet de diffusion sur les ensembles des acteurs engagés auprès de ce géant », écrit Sebastian Paris Horvitz, analyste du gestionnaire de fonds LBPAM.

Après le net recul de la place de Hong Kong (-3,30 % à la clôture), seule Bourse asiatique majeure ouverte ce lundi, l’Europe puis Wall Street lui ont emboîté le pas.

À la Bourse de New York, l’indice vedette Dow Jones perdait 1,37 %, l’indice élargi S&P 500 1,42 % et l’indice NASDAQ, à forte composante technologique, 1,60 % vers 10 h.

Les inquiétudes portent notamment sur « la contagion de la situation à l’ensemble de l’économie chinoise », écrit aussi Russ Mould, directeur de l’investissement d’AJ Bell. La chute de 17 % de l’action Evergrande lundi a entraîné dans son sillage celle de plusieurs grands groupes immobiliers de Hong Kong.

Signe de l’aversion des investisseurs pour les actifs risqués, les emprunts d’État étaient particulièrement recherchés : en conséquence, le taux américain à dix ans reculait à 1,32 %.

L’économie chinoise avait déjà montré ses dernières semaines des nombreux signes d’affaiblissement, tant dans la consommation que dans la production.

Or, « tout ralentissement de l’économie chinoise aurait des répercussions importantes sur la demande de produits de base, étant donné que la Chine est le plus grand consommateur au monde de nombreux minéraux et métaux », continue M. Mould.

Les entreprises liées aux minéraux étaient ainsi en forte baisse, comme Anglo American qui chutait de 5,96 % à Londres.

Réunion de la Réserve fédérale américaine

Toutefois, « il n’y a pas qu’Evergrande » derrière le recul des indices, mais aussi « la question des banques centrales », observe Alexandre Baradez, analyste à IG France, dans un point quotidien sur les marchés.

La Réserve fédérale américaine (Fed) notamment tient sa réunion monétaire mardi et mercredi. Elle doit donner plus d’indications sur le début de la mise en œuvre et l’étendue de la réduction de son soutien massif aux marchés par des rachats d’actifs, le tout sous la pression d’une inflation qui grimpe.

Les cours du pétrole reculaient également fortement lundi.

Vers 9 h, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 74,01 dollars à Londres, en baisse de 1,29 % par rapport à la clôture de vendredi. À New York, le baril de WTI pour octobre cédait 2,08 % à 70,47 dollars.

Le bitcoin amplifiait ses pertes et dégringolait de 8,60 % à 43 500 dollars.

Seul secteur qui échappait au marasme, l’aéronautique se réjouissait « d’articles de presse annonçant un allégement des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Royaume-Uni et l’Europe », selon Neil Wilson, analyste de Markets.com.

Air France bondissait de plus de 6 % à Paris, tandis que IAG à Londres, s’envolait de plus de 10 %.