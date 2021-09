(Paris) Les Bourses mondiales attendent les chiffres de l’inflation américaine mardi, tandis que la situation financière du géant immobilier chinois Evergrande commence à inquiéter.

Agence France-Presse

Les Bourses chinoises de Hong Kong (-1,21 %) et Shanghai (-1,42 %) ont accentué leurs pertes après une déclaration du groupe Evergrande, qui dit faire face à une « pression énorme » sur le plan financier et prévenu qu’il pourrait ne pas honorer ses obligations envers ses créanciers.

En Europe, la tendance était également au recul à Paris (-0,44 %) où les valeurs du luxe, dépendantes du marché chinois, pèsent lourd dans la cotation. Londres perdait 0,24 %, tandis que Francfort grappillait 0,15 % et Milan prenait 0,50 %.

Tokyo a de son côté atteint un nouveau sommet en clôture depuis 1990, grâce à une hausse de 0,73 % au cours de la séance, toujours stimulé par la perspective d’une nouvelle équipe dirigeante au Japon.

Les marchés sont aussi dans l’attente de l’indice des prix à la consommation (IPC) en août aux États-Unis, principal point d’attention du jour.

Déjà vendredi, l’indice des prix de gros des biens et services aux États-Unis étaient ressortis en hausse de 8,3 % en août, un rythme record.

Un chiffre élevé de l’IPC « risque de plomber encore plus l’ambiance, car les mauvaises nouvelles sur le front de l’inflation ne vont pas encourager les colombes de la Réserve fédérale (Fed) », qui sont en faveur de la poursuite du soutien monétaire de l’institution, estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

« Une inflation élevée est la principale raison pour laquelle la Fed ne peut pas continuer à faire ce qu’elle fait : injecter des liquidités peu coûteuses sur le marché », poursuit-elle.

Evergrande plonge de 11 %

Le fleuron chinois de l’immobilier a perdu 11,87 % à Hong Kong, après avoir indiqué explorer « toutes les solutions possibles » pour son problème de liquidités.

Une éventuelle liquidation de ce géant de l’immobilier aurait des conséquences considérables, non seulement sur l’économie chinoise, mais aussi sur la « stabilité sociale » chère aux dirigeants chinois.

Mardi, des dizaines de personnes ont manifesté devant le siège du groupe à Shenzhen, s’inquiétant de ne pas revoir leur investissement.

Le luxe pèse sur la tendance

Les valeurs du secteur se replient, prises entre des Bourses chinoises mal orientées et une note d’analyste abaissant sa recommandation sur LVMH, Kering et Prada, en raison de la dépendance du secteur au marché chinois où le président veut une meilleure répartition des richesses.

À Paris, Kering (-3,60 % à 652,60 euros), LVMH (-1,81 % à 645,10 euros) et Hermès (-1,21 % à 1263,50 euros) tiraient le CAC 40 vers le bas.

À Hong Kong, Prada a perdu 5,33 %.

Deutsche Wohnen et Vonovia enfin sur la bonne voie

Le « succès » de la fusion entre les deux géants allemands de l’immobilier Deutsche Wohnen (+0,68 % à 53,00 euros) et Vonovia (+0,87 % à 53,28 euros) est « assuré », a annoncé lundi ce dernier après avoir annulé le seuil minimum d’acceptation de l’offre public d’achat. Vonovia n’a ainsi plus besoin d’atteindre 50 % du capital détenu d’ici la fin de la période de l’offre, fixée jusqu’ici au 20 septembre, et détient déjà « plus de 40 % » de Deutsche Wohnen.

JD Sports en forme

À Londres, JD Sports Fashion s’envolait de 8,44 % à 1138 pence grâce à des résultats semestriels record.

Ocado en baisse

Le groupe de livraison d’épicerie Ocado était en queue du FTSE 100 (-2,17 % à 1845 pence) après avoir publié des ventes en baisse de 10,6 % pour son troisième trimestre décalé. Il a notamment souffert d’un incendie dans un de ses entrepôts.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Vers 5 h 20, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre gagnait 0,75 % à 74,06 dollars à Londres, par rapport à la clôture de la veille.

À New York, le baril américain de WTI pour octobre progressait de 0,64 % à 70,90 dollars.

L’euro prenait 0,12 face au billet vert à 1,1823 dollar.

Le bitcoin prenait 1,77 % à 45 995 dollars.