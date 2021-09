« C’est assez curieux parce qu’en général, il se passe des tas de choses à la rentrée sur les marchés », observe Gregori Volokhine, « et là, on peut dire vraiment que c’est extrêmement tranquille. La question, c’est pourquoi cet attentisme ? ».

(New York) La Bourse de New York était en légère hausse jeudi peu après l’ouverture, dans un marché attentiste qui reçoit des nouvelles mitigées de la reprise économique.

Vers 10 h 05, le Dow Jones était en hausse de 0,28 %, à 35 130,48 points, l’indice NASDAQ à forte coloration technologique gagnait 0,37 % à 15 342,51 points et l’indice élargi S&P 500, 0,26 % à 4525,68 points.

Après une ouverture dans le rouge, les indices se sont redressés à la faveur d’un indicateur macroéconomique meilleur qu’attendu.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont continué à refluer durant la première semaine de septembre, a indiqué jeudi le département du Travail. Quelque 310 000 personnes se sont enregistrées, un plus bas depuis le début de la pandémie. C’est aussi nettement moins que prévu (345 000 inscriptions attendues).

Plutôt séduit par ce chiffre, le marché attend néanmoins davantage l’indice des prix à la production aux États-Unis pour août, publié vendredi, selon Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services. L’indice de juillet avait montré une hausse de 1 % sur un mois, plus importante qu’anticipé par les économistes.

Pour lui, il est dû à plusieurs facteurs : la perspective de la prochaine réunion de la Banque centrale américaine (Fed), les 21 et 22 septembre, mais aussi l’incertitude concernant les deux plans massifs du gouvernement Biden, actuellement en discussion au Congrès.

« Ils seront capitaux pour l’orientation du marché », insiste-t-il. « Avant d’avoir un peu plus de nouvelles de ces plans, les marchés sont un peu dans le vide. C’est un marché qui manque de catalyseur. »

Jusqu’ici, malgré une phase de consolidation du Dow Jones, l’indice phare de Wall Street n’est en repli que de 0,93 % depuis la fin août.

« On répète souvent que le mois de septembre est le plus mauvais de l’année », rappelle Gregori Volokhine. « Si on a les baisses qu’on a connues jusqu’à maintenant, ça fera un très bon mois. »

Parmi les valeurs de la cote, la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop dévissait dans les premiers échanges (-9,38 % à 180,15 dollars), au lendemain de la publication d’une perte trimestrielle plus importante que prévu. Devenu un symbole du pouvoir des petits actionnaires, qui ont contribué à décupler sa capitalisation boursière, « GME » a enregistré des revenus en hausse de 26 % et indiqué poursuivre sa transformation stratégique.

Quant au spécialiste canado-américain du vêtement sportif haut de gamme Lululemon Athletica, il profitait également (+12,33 % à 427,82 dollars) de la publication d’un bénéfice net par action nettement supérieur aux attentes. Le groupe, connu pour ses pantalons de yoga, a relevé significativement ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice net pour son exercice 2021.

Dans son sillage, le groupe de vélos d’appartement et de tapis de course connectés Peloton était en forme (+5,89 % à 103,24 dollars). Chahuté fin août après des résultats trimestriels décevants, Peloton a annoncé jeudi le lancement de sa propre ligne de vêtements de sport, Peloton Apparel.

Après un repli général mercredi, les compagnies aériennes américaines rebondissaient jeudi, malgré l’annonce généralisée de révisions à la baisse de leurs objectifs financiers. United Airlines (+2,31 %), Delta Air Lines (+3,30 %), American Airlines (+3,92 %) et JetBlue (+5,10 %) ont averti que la propagation du variant Delta du coronavirus avait affecté le trafic passagers.