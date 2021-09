Marchés

Le pétrole se replie en attendant d’en savoir plus sur l’impact d’Ida

(New York) Les prix du pétrole se sont repliés mardi, sur des prises de bénéfices, alors que le marché attend d’en savoir plus sur les perturbations créées par le passage de l’ouragan Ida et avant un nouveau sommet de l’OPEP+, annoncé sans surprise.