(Paris) Les Bourses européennes continuaient de se laisser gagner par la torpeur vendredi, évoluant en ordre dispersé avant le très attendu discours du président de la Fed Jerome Powell à 10 h, qui sera précédé des derniers chiffres de l’inflation américaine pour juillet.

Agence France-Presse

Vers 7 h 45, les principales places boursières européennes semblaient à l’arrêt : Paris abandonnait 0,23 %, Francfort cédait 0,02 %, Londres lâchait 0,10 %. Seule la Bourse de Milan progressait de 0,23 %.

Wall Street, qui a fini dans le rouge jeudi, s’orientait vers un rebond à l’ouverture : vers 7 h 45, le contrat à terme sur le Dow Jones gagnait 0,22 %, celui sur le S&P 500 prenait 0,26 % et celui sur le NASDAQ s’appréciait de 0,32 %.

En Asie, la séance a été mitigée, les Bourses de Tokyo et Hong Kong reculant légèrement tandis que celle de Shanghai a progressé.

« Les investisseurs attendent aujourd’hui avec fébrilité l’intervention de Jerome Powell, le président de la Fed. Ils seront à l’affût d’indices qui les renseigneront sur le moment à partir duquel la Fed va commencer à réduire progressivement son soutien à l’économie et aux marchés financiers », souligne Franklin Pichard, le directeur général de Kiplink Finance.

Lors de leur dernier comité monétaire fin juillet, les responsables de la Fed avaient envisagé de commencer à réduire leur soutien d’ici la fin de l’année, mais restaient divisés sur le moment le plus opportun pour lancer le mouvement, certains plaidant même pour attendre début 2022, selon les minutes de cette réunion.

« Par ailleurs, le président de la Fed pourrait donner de nouvelles indications sur l’impact économique de la propagation du variant Delta du coronavirus », complète M. Pichard.

« En parallèle, de nouveaux indicateurs permettront d’en savoir un peu plus sur la santé de l’économie américaine », poursuit le spécialiste, « comme les revenus et dépenses des ménages de juillet », et les chiffres de l’inflation PCE pour ce même mois, tous attendus à 8 h 30.

La confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour août (estimation finale) est également à l’agenda.

Avant l’allocution du patron de la banque centrale américaine, les taux d’emprunt se stabilisaient des deux côtés de l’Atlantique après avoir progressé depuis le début de la semaine.

Vonovia se tourne vers le marché obligataire

À Francfort, le géant allemand de l’immobilier Vonovia restait en tête du Dax (+1,04 % à 58,16 euros) après avoir émis 5 milliards d’euros de dette dans le cadre du financement du rachat de son concurrent Deutsche Wohnen (-0,15 % à 52,48 euros).

Les bancaires à la peine

Les titres bancaires reculaient avant d’éventuelles annonces de politique monétaire du président de la Fed. À Paris, BNP Paribas perdait 1,12 % à 53,07 euros, Société Générale reculait de 1,03 % à 26,32 euros et Crédit Agricole cédait 0,81 % à 12,02 euros.

À Francfort, Deutsche Bank était en queue du Dax (-1,87 % à 10,37 euros) tandis que Commerzbank reculait de 1,25 % à 5,23 euros.

Le pétrole vers un record hebdomadaire

Les cours du brut étaient en hausse vendredi au lendemain d’une petite pause et s’apprêtaient à boucler une semaine record pour 2021, avec plus de 10 % de gains hebdomadaires, portés par le regain d’optimisme sur la demande et les perturbations de l’offre dans le golfe du Mexique.

Vers 7 h 30, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 71,14 dollars à Londres, en hausse de 1,37 % par rapport à la clôture de la veille.

À New York, le baril américain de WTI pour le même mois montait de 1,62 % à 68,51 dollars.

En revanche, après avoir progressé dans la matinée, les titres liés au secteur s’essoufflaient : à Paris, TotalEnergies cédait 0,17 % à 37,25 euros désormais pendant qu’à Londres, BP n’engrangeait plus que 0,34 % à 297,55 pence et Royal Dutch Shell 0,11 % à 1430,20 pence.

Calme plat pour l’euro

Dans le même temps, l’euro grappillait 0,11 % par rapport au billet vert, à 1,1765 dollar.

Le bitcoin prenait 1,48 % à 47 734,58 dollars.