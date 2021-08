(New York) La Bourse de New York a terminé modestement dans le vert jeudi, le Dow Jones et le S&P 500 grappillant leurs troisièmes records de la semaine, après de nouvelles données sur l’inflation et l’emploi aux États-Unis.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice Dow Jones a terminé à 35 499,71 points (+0,04 %) et le S&P 500 a avancé de 0,30 % à 4460,83 points, les deux indices dépassant de quelques points leurs sommets de la veille.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a gagné 0,34 % à 14 816,26 points.