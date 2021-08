(Paris) La menace d’un nouveau tour de vis réglementaire en Chine freinait les marchés boursiers jeudi, qui attendent par ailleurs les prix à la production aux États-Unis.

Agence France-Presse

L’Europe progressait à la mi-journée, mais sans grande vigueur. Vers 7 h 25, la Bourse de Paris prenait 0,23 %, Francfort 0,35 % et Milan 0,35 % également.

Londres reculait de son côté de 0,13 % après la publication d’un rebond de 4,8 % de son Produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre. La levée des restrictions sanitaires permet à l’économie britannique de repartir, mais des risques persistent avec notamment la poussée du variant Delta du coronavirus.

Wall Street s’annonçait sans grand changement, les contrats à terme du NASDAQ et du S&P 500 étaient stables et celui du Dow Jones prenait 0,12 %. Mercredi, à New York, l’indice Dow Jones et le S&P 500 avaient signé de nouveaux records.

En Asie, Hong Kong et Shanghai ont reculé après la publication par les autorités chinoises d’un plan de renforcement de la réglementation dans plusieurs secteurs au cours des prochaines années.

Sont cités notamment la santé, les services financiers, l’éducation ou encore les transports.

Pékin a récemment renforcé la réglementation appliquée à plusieurs secteurs et épinglé certains géants du numérique. Ces mesures ont fait dévisser les Bourses chinoises, et ont inquiété les investisseurs partout dans le monde.

Jeudi, les investisseurs prendront connaissance de l’indice américain des prix à la production (IPP) pour juillet et des demandes hebdomadaires d’allocation chômage aux États-Unis.

« Si les chiffres de l’IPP américain pour le mois de juillet suivent une tendance similaire à celle des prix à la consommation d’hier, cela pourrait renforcer davantage le scénario, répété depuis plusieurs mois par la Réserve fédérale américaine, que l’inflation ne sera que transitoire », prévoit Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Le ralentissement de la hausse des prix aux États-Unis allège la pression qui pesait sur la Fed pour réduire son soutien monétaire à l’économie.

Sur le marché obligataire, le taux d’intérêt de la dette américaine à 10 ans restait autour de 1,36 %.

Les assureurs dans le vert

L’assureur suisse Zurich Insurance (+4,23 % à 406,50 francs suisses) a publié des résultats semestriels meilleurs qu’attendu, portés par une baisse des dépenses liées à la COVID-19 qui ont compensé la hausse des frais pour les catastrophes naturelles.

Le britannique Aviva grimpait de 4,03 % à 423 pence. Le groupe, qui s’est beaucoup recentré en vendant des actifs, compte reverser 4 milliards de livres à ses actionnaires d’ici la fin du premier semestre 2022.

Le néerlandais Aegon montait également (+8,19 % à 4,23 euros), après avoir dégagé un bénéfice net au deuxième trimestre, aidé par la reprise économique.

TechnipFMC noue un partenariat

Le groupe d’ingénierie pétrolière Technip FMC s’associe avec la société Loke Marine Minerals pour développer des technologies d’extraction de minéraux des fonds marins. Son action montait de 3,20 % à 6,14 euros à Paris.

Cineworld se voit à Wall Street

La chaîne de salles de cinéma Cineworld, présente surtout au Royaume-Uni et aux États-Unis bondissait de 4,96 % à 64,30 pence. La société a réduit ses pertes au premier semestre, grâce à la réouverture des salles. Cineworld examine une introduction en bourse aux États-Unis de ses activités américaines, qui représentent la grande majorité de ses ventes et profits.

Deutsche Telekom relève ses objectifs

Le premier groupe européen de télécommunication Deutsche Telekom (+2,31 % à 18,32 euros) a relevé ses objectifs annuels, après avoir enregistré un bénéfice en forte hausse au deuxième trimestre.

Pétrole et euro quasi stables, le bitcoin se replie

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a revu en baisse ses prévisions de la demande pétrolière mondiale pour cette année, en raison de la progression de la pandémie.

À 7 h 20, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre se repliait de 0,14 % à 71,34 dollars à Londres. À New York, le baril américain de WTI pour septembre perdait 0,27 % à 69,06 dollars.

L’euro était stable (+0,02 %) à 1,1736 dollar.

Le bitcoin reculait de 2,40 % à 45 215 dollars.