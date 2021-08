PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York rebondissait en petite hausse jeudi, au lendemain d’un repli, en attendant les chiffres officiels de l’emploi vendredi : le Dow Jones avançait de 0,29 % et le NASDAQ prenait 0,13 %.

Agence France-Presse

Mercredi, le Dow Jones avait chuté de 0,92 % à 34 792,67 points, le marché étant saisi d’inquiétudes sur la croissance de la demande avec le développement du variant Delta.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, avait grappillé 0,13 % à 14 780,53 points. L’indice S&P 500 avait reculé de 0,46 % par rapport à son record de la veille, à 4402,66 points.