L’entreprise de production d’électricité de sources renouvelables Innergex a été bousculée en Bourse, mercredi, au lendemain de l’annonce de résultats de deuxième trimestre inférieurs aux attentes des analystes et des investisseurs.

Martin Vallières La Presse

Aussi, la valeur boursière d’Innergex a écopé de l’impact sur ses résultats à court terme des arrêts de production et des dommages subis par certaines de ses installations situées dans les régions de l’ouest du Canada et du sud-ouest des États-Unis, très touchées par de fortes intempéries et des incendies de forêt depuis le printemps.

« Nous avons assisté récemment à des évènements extrêmes dans l’Ouest, avec les incendies de forêt. On a vu aussi le grand gel au Texas, et plus d’inondations dans la partie nord de l’Europe et en Asie. Je pense que tous ces évènements signalent que nous voyons certainement les effets du réchauffement climatique », a indiqué Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex, lors de la téléconférence avec les analystes.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex

C’est triste de voir l’impact humain de ces évènements. Mais chez Innergex, ça renforce notre volonté de participer à résoudre ce problème et de réduire l’usage des combustibles fossiles [charbon, pétrole, gaz] dans la production d’électricité. Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex

« Nous voyons certainement un grand potentiel de profiter du développement accéléré de projets de production d’énergie électrique de sources renouvelables [hydro, éolien, solaire] », s’est réjoui M. Letellier.

Pour l’essentiel, lors du trimestre terminé le 30 juin, Innergex a comptabilisé une production d’énergie ajustée à hauteur de 2,58 gigawattheures (GWh), alors que les analystes avaient anticipé un chiffre aux environs de 2,7 GWh.

En conséquence, Innergex a pu dégager un bénéfice trimestriel d’exploitation (BAIIA) ajusté de 145,9 millions, en modeste hausse de 4 % sur un an, alors que les analystes s’attendaient en moyenne à 161 millions.

Une réaction négative exagérée

En Bourse, mercredi, les investisseurs ont manifesté leur déception en laissant glisser le prix des actions d’Innergex d’un peu plus de 6 % en mi-séance, à quelques cents seulement du seuil des 20 $ par action. Cette valeur boursière s’est redressée un peu ensuite pour terminer la séance en baisse de 4,6 %, à 20,55 $ par action, à la Bourse de Toronto.

Mais de l’avis d’analystes, cette réaction négative en Bourse était exagérée en regard des perspectives d’affaires à moyen terme d’Innergex, qu’ils estiment encore très favorables.

« Malgré des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, je considère la réaction excessive du marché [boursier] comme une opportunité d’achat sur Innergex, car ses perspectives de croissance restent bonnes », écrit l’analyste Naji Baydoun, chez iA Marchés des capitaux à Montréal, dans une note à ses clients investisseurs dans laquelle il réitère son prix cible de 24 $ par action d’ici un an.

« Je continue d’apprécier le portefeuille d’actifs de haute qualité et à faible risque d’Innergex, la croissance de son multiple de flux de trésorerie disponible par action, son niveau de dividende, son potentiel de croissance de l’interne et par fusions et acquisitions, ainsi que le soutien d’Hydro-Québec en tant que partenaire stratégique. »

Chez la Financière Banque Nationale, l’analyste torontois Rupert Merer note pour sa part que « ce trimestre de hauts et de bas maintenant dans son rétroviseur, Innergex peut pleinement recentrer ses ressources vers la réalisation de son pipeline de projets, qui est très actif ».

« En dépit de la réaction négative en Bourse à très court terme, poursuit M. Merer, je pense que les actions d’Innergex pourraient bénéficier bientôt d’un regain de confiance des investisseurs avec la mise à jour de son plan de croissance, lors de la conférence d’investisseurs convoquée pour le 15 septembre prochain. »

Dans la foulée, l’analyste de la Financière Banque Nationale réitère son prix cible de 26 $ par action, avec une cote de « surperformance » en Bourse au cours des prochains trimestres.