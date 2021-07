(Toronto) La Bourse de Toronto a clôturé en baisse vendredi, dernière journée de négociation de juillet, mais les marchés nord-américains ont néanmoins généralement cumulé un gain sur l’ensemble du mois.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu vendredi 23,98 points pour terminer la journée avec 20 287,80 points.

Le huard à 80,24 cents US

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 80,24 cents US, en baisse par rapport à celui de 80,32 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut gagné 33 cents US à 73,95 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel a reculé de 14,5 cents US à 3,91 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a perdu 18,60 $ US à 1817,20 $ US l’once, pendant que celui du cuivre a retraité de 4,1 cents US pour terminer près de 4,48 $ US la livre.