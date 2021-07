(Paris) Les marchés boursiers européens se repliaient légèrement lundi, la prudence dominant après les déboires des Bourses chinoises et à l’orée d’une semaine qui sera dense en rendez-vous, entre publications d’entreprises et réunion de la Fed.

Agence France-Presse

Vers 7 h 45, les Bourses européennes limitaient leurs pertes après avoir été affectées au début de la séance par la forte baisse des indices chinois : Paris reculait de 0,27 %, Londres de 0,21 %, Francfort de 0,39 %. De son côté, Milan repassait dans le vert (+0,06 %).

Les places chinoises ont fortement souffert - celle de Hong Kong perdant plus de 4 % - après que les autorités chinoises, déjà en plein recadrage de leurs géants technologiques, ont cette fois durci le ton contre le secteur de l’éducation.

Wall Street devrait également marquer le pas à l’ouverture, après avoir vu ses trois principaux indices signer de nouveaux records vendredi : le contrat à terme sur le Dow Jones cédait 0,33 %, celui sur le S&P 500 0,20 % et celui sur le NASDAQ s’effritait de 0,12 %.

Au-delà des déboires des Bourses chinoises, « les investisseurs s’attendaient déjà à une semaine mouvementée », relève Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

« Tout d’abord, les résultats d’entreprises seront très nombreux cette semaine alors que près de 50 % de l’indice S&P 500, en termes de capitalisation boursière, publiera ses résultats » semestriels, poursuit-il.

« Tesla et McDonald s’exécuteront lundi, suivis de Microsoft, Alphabet, Visa ou encore Starbucks mardi », détaille M. Boy, tandis que « du côté du CAC 40, une trentaine de sociétés publieront également leurs résultats cette semaine ».

Une certaine circonspection était en outre de mise avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont la décision est attendue mercredi.

« Après la BCE jeudi dernier, les investisseurs suivront avec attention le compte-rendu de politique monétaire de la Fed, suivi du discours de Jerome Powell. Celui-ci pourrait être un peu moins accommodant qu’auparavant, tout en conservant un ton rassurant sur l’inflation transitoire et la poursuite des rachats d’actifs ainsi que le maintien des taux bas pour un certain temps encore », estime M. Boy.

Sur le marché obligataire, les taux européens se stabilisaient à des niveaux très bas lundi tandis que le rendement américain à dix ans repartait à la baisse, évoluant autour de 1,25 %.

Côté statistiques, le moral des entrepreneurs allemand a connu en juillet sa première baisse depuis janvier sous l’effet de la pénurie de matières premières et de craintes sur une nouvelle hausse des infections à la COVID-19.

Aux États-Unis, les ventes de maisons neuves pour juin complèteront l’agenda du jour.

Faurecia en queue du SBF 120

L’équipementier automobile, qui s’était repris la semaine dernière, perdait 4,45 % à 37,81 euros, souffrant de résultats toujours freinés par la crise des semi-conducteurs. Il a publié un bénéfice net de 146 millions d’euros au premier semestre et enregistré 7,8 milliards d’euros de ventes, contre près de 9 milliards au premier semestre 2019, avant la crise de la COVID-19.

Ryanair mise sur une reprise estivale

La compagnie aérienne irlandaise prenait 3,42 % à 16,33 euros à Dublin, en dépit d’un creusement de sa perte sur un an lors du trimestre achevé fin juin à cause des restrictions et incertitudes sur les voyages. Le groupe attend une reprise estivale et a remonté légèrement ses prévisions de passagers pour l’année.

Pas de fusion pour Vonovia et Deutsche Wohnen

Le géant de l’immobilier Vonovia (-3,12 % à 55,82 euros) a confirmé lundi l’échec de la fusion avec son concurrent Deutsche Wohnen (+1,41 % à 51,84 euros), faute d’avoir reçu suffisamment de titres des actionnaires de la cible.

Du côté du pétrole et des changes

Vers 6 h 40, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, coté à Londres, abandonnait 0,58 % 73,67 dollars par rapport à la clôture de vendredi.

À New York, le baril de WTI pour livraison en septembre perdait 0,69 % à 71,57 dollars.

L’euro progressait légèrement face au billet vert (+0,2 % à 1,1797 dollar).

Le bitcoin à plus de 38 000 dollars

Dans le même temps, le cours du bitcoin continuait de bondir à des niveaux plus vus depuis un mois (+11,1 % à 38 396 dollars. Les géants de la technologie semblent en effet à nouveau s’intéresser à la volatile cryptomonnaie.