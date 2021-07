« On nage dans l’incertitude entre les négociations à l’OPEP +, qui ne semblent pas terminées, et la menace du variant Delta », a expliqué Jack Scoville de Price Futures Group.

(New York) Les prix du pétrole sont parvenus de peu à conclure dans le vert vendredi après deux jours de pertes liées aux incertitudes autour des négociations de l’OPEP+.

Agence France-Presse

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a avancé de 0,16 % ou 12 cents par rapport à la clôture de la veille à Londres, à 73,59 dollars.

À New York, le baril de WTI pour août a conclu en légère hausse de 0,22 % ou 16 cents à 71,81 dollars.

« On nage dans l’incertitude entre les négociations à l’OPEP +, qui ne semblent pas terminées, et la menace du variant Delta », a expliqué Jack Scoville de Price Futures Group.

En séance, les courtiers ont semblé ajuster leurs positions après les pertes des jours précédents, le cours de Brent et du WTI reprenant un peu de vigueur.

« Il est typique, après plusieurs baisses, de voir une tentative de rebond », a noté l’analyste. Mais sur la semaine, les barils de Brent et de WTI abandonnent respectivement 2,86 % et 3,96 %.

« La grosse question pour les investisseurs est de savoir si les discussions entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis vont déboucher sur davantage de pétrole immédiatement ou non », a expliqué Jack Scoville.

« À cela s’ajoutent les contaminations qui se propagent à travers le variant Delta, ce qui est certainement négatif pour le marché » et la demande de pétrole.

L’incertitude plane toujours sur le niveau d’offre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs alliés via l’accord OPEP+ et ce dès le mois prochain : malgré quelques soubresauts jeudi, les négociations n’ont pas officiellement abouti et aucun sommet à même d’entériner la suite de la politique de l’alliance OPEP+ n’est prévu.

« Les dernières nouvelles suggèrent que les discussions vont dans la bonne direction pour l’unité de l’OPEP et dans la mauvaise direction pour les prix », prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Un accord pourrait en effet « ouvrir la voie à une augmentation de la production quotidienne des membres de l’OPEP” », complète Ricardo Evangelista, d’Activtrades.