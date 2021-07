Pour Patrick O’Hare de Briefing.com, cette accélération des prix pourrait toutefois représenter « un pic » et devrait redescendre comme le pense la Réserve fédérale américaine (Fed) qui prévoit que l’indice PCE d’inflation sur un an va retomber autour de 2,1 % en 2022.

(New York) La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par des prises de bénéfices, mais aussi par des chiffres d’inflation plus élevés que prévu aux États-Unis, qui font planer l’incertitude sur la politique monétaire américaine.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0,31 % à 34 888,79 points, le NASDAQ, à forte coloration technologique, a perdu 0,38 % à 14 677,65 points et l’indice élargi S&P 500 a cédé 0,35 % à 4369,21 points.

Le marché attendait mardi la première salve de résultats d’entreprises, marquée par les banques JPMorgan Chase et Goldman Sachs. Les deux établissements ont enregistré des bénéfices trimestriels sensiblement plus élevés qu’attendu, nourris par la bonne santé de l’économie américaine.

Pour autant, les deux titres ont effectué toute la séance en territoire négatif, car le marché a retenu le ralentissement des revenus provenant du trading. JPMorgan Chase a concédé 1,43 % à 155,74 dollars, tandis que Goldman Sachs a lâché 1,02 % à 376,60 dollars.

« Avec des actions qui sont à des niveaux records ou pas loin, les gens ont tendance à vendre après publication » des résultats, a expliqué Art Hogan, responsable de la stratégie chez National Securities.

« L’autre pièce du puzzle, aujourd’hui, ce sont clairement les inquiétudes liées à une inflation persistante », a-t-il ajouté.

Les prix à la consommation ont continué de grimper en juin aux États-Unis, et ont connu leur plus forte hausse depuis 2008, tant sur un mois (+0,9 %) que sur un an (5,4 %), selon l’indice CPI publié mardi par le département du Travail.

« Même s’il est facile d’expliquer pas mal des composants de ce chiffre », notamment la hausse des prix des voitures d’occasion, des billets d’avion ou des chambres d’hôtel, de nature passagère selon Art Hogan, « cela renforce la préoccupation du marché en général selon laquelle l’inflation est peut-être moins transitoire que ce que nous pensions. »

L’indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis, attendu mercredi, devrait renseigner un peu plus sur le phénomène, d’autant que, comme le souligne Art Hogan, ce chiffre représente souvent un indicateur plus avancé que les prix à la consommation.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans, ont nettement progressé, à 1,41 %, poursuivant leur rebond après avoir touché 1,24 % la semaine dernière.

Autre grand nom américain à se lancer mardi avec les banques, le géant des boissons, chips et autres en-cas PepsiCo (+2,31 % à 152,96 dollars) a profité de résultats meilleurs qu’attendu et d’un relèvement de ses objectifs de chiffre d’affaires et de bénéfice par action.

L’avionneur américain Boeing a pâti de l’annonce d’une réduction de sa production de long-courriers 787 consécutive à des vices de fabrication près du nez des appareils. Le titre a abandonné 4,23 % à 228,20 dollars.

Les grandes compagnies aériennes américaines se sont toutes repliées avant la publication mercredi des résultats trimestriels de Delta Air Lines mercredi. United Airlines a perdu 4,19 %, American Airlines 3,93 % et Delta 3,55 %.

Au lendemain du dépôt d’un document annonçant une possible augmentation de capital, Virgin Galactic a de nouveau connu une séance difficile, abandonnant 7,20 % à 37,76 dollars. Le groupe aéronautique, qui a envoyé son fondateur Richard Branson à la frontière de l’espace dimanche, a perdu un tiers de sa capitalisation depuis fin juin.

La Bourse de Toronto a quant à elle clôturé en hausse mardi, soutenue par les gains des secteurs de l’énergie et des matériaux.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 37,57 points à 20 270,65 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,91 cents US, en baisse par rapport à celui de 80,19 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 1,15 $ à 75,25 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel a rendu 5,3 cents US à 3,70 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a gagné 4 $ US à 1809,90 $ US l’once, tandis que celui du cuivre a perdu près de 1 cent US à 4,31 $ US la livre.