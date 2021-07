Marchés

Soutenue par la Fed

Wall Street finit en hausse

(New York et Toronto) La Bourse de New York a clôturé mercredi en hausse, soutenue par le pragmatisme de la Réserve fédérale qui s’interroge encore sur le rythme et l’ampleur de la reprise économique américaine, selon le compte-rendu de sa dernière réunion.