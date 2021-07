(Londres) Les prix du pétrole reculaient de nouveau jeudi, en écho à l’échec des négociations de l’OPEP+ en début de semaine, tandis que les investisseurs lorgnent l’état des stocks de brut aux États-Unis, attendus en forte baisse.

Agence France-Presse

Vers 5 h 45, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 73,04 dollars à Londres, en baisse de 0,53 % par rapport à la clôture de la veille.

À New York, le baril de WTI pour août perdait 0,73 %, à 71,07 dollars.

La chute est plus sévère en comparaison avec les plus hauts atteints mardi à 76,98 dollars et 77,84 dollars pour le WTI et le Brent, des records depuis respectivement novembre 2014 et octobre 2018.

Les investisseurs « ont désespérément besoin de nouveaux indices sur l’orientation des niveaux de production après l’échec des négociations au sein de l’alliance OPEP+ », a expliqué Pierre Veyret, analyste d’Activtrades.

« L’incertitude grandissant, ils préfèrent réduire leur exposition au pétrole », a-t-il continué.

Le marché est secoué depuis jeudi dernier par les échecs successifs des négociations entre les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés via l’accord OPEP+, sur fond de désaccord entre les Émirats arabes unis et le reste du groupe.

Certains observateurs redoutent une guerre des prix à l’image de celle qui a eu lieu en mars 2020 lors du dernier couac de l’alliance, lorsque la Russie et l’Arabie saoudite avaient quitté en colère Vienne, où siège le cartel.

Par conséquent les prix de l’or noir « resteront volatils » tant que la situation « ne sera pas clarifiée », assure Avtar Sandu, de Phillip Futures.

Les investisseurs prendront par ailleurs connaissance plus tard dans la journée de l’état des stocks de pétrole brut aux États-Unis publiés par l’Agence américaine d’information sur l’Énergie (EIA), un jour plus tard qu’à l’accoutumée en raison d’un lundi férié aux États-Unis.

Le marché table sur une baisse de 4 millions de barils pour la semaine passée, selon la médiane d’analystes interrogés par l’agence Bloomberg.

Mercredi, la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux États-Unis, l’American Petroleum Institute (API), aux chiffres cependant jugés moins fiables, a rendu compte d’une baisse plus forte encore, de près de 8 millions de barils.