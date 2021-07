(New York) La Bourse de New York a démarré mercredi en légère hausse avant la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Agence France-Presse

À 10 h 10, l’indice Dow Jones progressait de 0,07 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, gagnait 0,20 % et l’indice élargi S&P 500 avançait de 0,18 %.

La veille, Wall Street avait terminé en ordre dispersé après une journée difficile pour les valeurs chinoises. Le Dow Jones avait perdu 0,60 % à 34 577,37 points et le S&P 500 avait lâché 0,20 % à 4343,55 points tandis que le NASDAQ avait gagné 0,17 % à 14 663,64 points, un nouveau record.

Selon Peter Cardillo, économiste en chef de Spartan Capital Securities, « tous les yeux seront tournés vers les minutes de la Fed », qui vont rendre compte dans le détail à 14 h de la dernière réunion monétaire des 15 et 16 juin.

La Banque centrale avait secoué les marchés en relevant ses prévisions d’inflation et en commençant à évoquer le moment où il faudrait dresser un plan pour réduire les achats d’actifs qui aident à conserver les taux d’intérêt à la baisse et à soutenir la reprise.

« La clé sera de voir s’ils sont allés plus loin sur l’idée d’une réduction des achats » de bons du Trésor et autres actifs, a expliqué M. Cardillo. Mais selon lui, une surprise en ce sens est peu probable et « après la Fed, le marché pourrait accélérer et aboutir sur une séance positive ».

Les rendements obligataires américains à 10 ans ne paraissaient pas inquiets, reculant à 1,30 % contre 1,34 % la veille.

Peu après l’ouverture, presque tous les secteurs du S&P étaient au vert, tirés par les matériaux (+0,70 %), les technologies de l’information et les produits de consommation (+0,50 %).

Amazon, qui avait fini en forte hausse la veille, continuait sur son élan (+1,20 % à 3720 dollars) profitant de l’annulation par le département américain de la Défense de son mégacontrat d’infonuagique avec son rival Microsoft (+0,53 %).

L’action du « Uber chinois », Didi, qui a perdu près de 20 % mardi après que l’autorité chinoise de la cybersécurité a ordonné le retrait de la plate-forme de tous les magasins d’applications au cours du week-end, glissait encore de 7 %.

La dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis sur le front de la technologie a pris un virage règlementaire qui touche de plus en plus les sociétés chinoises cotées à Wall Street.

L’avertissement chinois lancé à Didi, introduit en bourse il y a seulement une semaine, « est un signe de danger, car c’est une attaque envers les États-Unis », a jugé l’expert de Spartan Capital Securities. « Si ce n’est pas résolu, cela pourrait devenir vraiment dommageable pour la relation entre les deux pays », a ajouté Peter Cardillo.