(New York) La Bourse de New York était en hausse vendredi matin à l’entame de la dernière séance avant un long week-end férié, portée par les bons chiffres de l’emploi publiés plus tôt.

Agence France-Presse

Quelques minutes après l’ouverture, le Dow Jones avançait de 0,11 % à 34 670,16 points, le NASDAQ de 0,49 % à 14 593,57 points et l’indice élargi S&P 500 de 0,30 % à 4332,79 points.

L’économie américaine a créé plus d’emplois que prévu en juin, à 850 000 postes contre 680 000 attendus par un consensus d’analystes.

Le marché a salué ce bon chiffre tout en observant que la situation du marché de l’emploi portait encore les stigmates de la pandémie.

Le taux de chômage a légèrement remonté (+0,1 point) à 5,9 % et des millions d’actifs manquent encore à l’appel du marché du travail.

« Le rapport signale un progrès pour ce qui est du rythme de créations d’emplois, mais il n’y a pas encore de signe d’un retour » sur le marché du travail de ceux qui l’ont quitté du fait de la pandémie, a réagi Ian Shepherdson, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics, dans une note.

Le principal indice boursier canadien a quant à lui affiché une progression à trois chiffres en début de séance, grâce à des gains dans les secteurs de la technologie et de la finance.

L’indice composé S&P/TSX a gagné 107,85 points à 20 273,43.

Le dollar canadien s’échangeait à 80,78 cents US, par rapport à 80,68 cents US mercredi.

Le cours du pétrole brut brut a baissé de 44 cents à 74,79 $ US le baril et le prix du gaz naturel a augmenté d’un cent à 3,67 $ US le million de BTU.

Le cours de l’or était en hausse de 15,00 $ US à 1791,80 $ US l’once et le cuivre était en hausse de quatre cents à 4,28 $ US la livre.

Sur le front des valeurs, Tesla profitait de l’annonce de livraisons records au deuxième trimestre, bien que légèrement inférieures aux attentes des analystes.

Le constructeur a livré pour la première fois plus de 200 000 véhicules sur trois mois (201 250). Il gagnait 2,84 % à 697,15 dollars dans les premiers échanges.

Après une séance euphorique jeudi au lendemain de son introduction en Bourse, l’application chinoise de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Didi Chuxing abandonnait 7,56 % à 15,16 dollars.

L’Autorité chinoise de surveillance de la cybersécurité a annoncé vendredi enquêter sur le groupe, qui n’aura pas le droit d’accepter de nouveaux utilisateurs avant la fin des investigations.

Toujours au chapitre transport, mais spatiaux ceux-là, Virgin Galactic bondissait de 18,43 % à 51,15 dollars, soutenu par l’annonce que le milliardaire britannique Richard Branson, fondateur du groupe, prévoit de s’envoler pour l’espace dès le 11 juillet, coupant l’herbe sous le pied d’un autre milliardaire, Jeff Bezos, dont le vol est programmé pour le 20 juillet.